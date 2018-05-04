День рождения Насти Каменских: соблазнительные фотосессии певицы

Сегодня свой день рождения празднует очаровательная украинская певица, которая не так давно начала сольную карьеру под брендом NK

Популярной украинской певице исполнился 31 год, сообщает «Главком». Настя Каменских - яркая и запоминающаяся артистка, секс-символ современности и мощный мотиватор для современной молодежи. Именно она первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни. Она также запустила

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Сегодня свой день рождения празднует очаровательная украинская певица, которая не так давно начала сольную карьеру под брендом NK

Популярной украинской певице исполнился 31 год, сообщает «Главком». Настя Каменских - яркая и запоминающаяся артистка, секс-символ современности и мощный мотиватор для современной молодежи. Именно она первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни.

Она также запустила производство спортивной одежды NKsport, которая призвана вдохновлять девушек работать над своим телом. Помимо этого, Настя попробовала себя в качестве судьи и наставницы на шоу «Х-фактор». Теперь, не останавливаясь на достигнутом, Каменских создает свой собственный сольный проект – NK.

Анастасия родилась 4 мая 1987 года в музыкально-спортивной семье. Свою первую награду – гран-при фестиваля «Черноморские игры» Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой: это была награда UBN Awards в Лондоне, номинация «Открытие года».

Дебютное видео исполнительницы на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя».

В октябре 2017 году Настя и Потап расстроили поклонников их неподражаемого дуэта – «мы ставим дуэт на паузу». А 2 ноября Настя Каменских представила первый сингл и клип «Это моя ночь» в рамках собственного сольного проекта NK.