День рождения Насти Каменских: соблазнительные фотосессии певицы
- Сьогодні, 07:29
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Сегодня свой день рождения празднует очаровательная украинская певица, которая не так давно начала сольную карьеру под брендом NK
Популярной украинской певице исполнился 31 год, сообщает «Главком». Настя Каменских - яркая и запоминающаяся артистка, секс-символ современности и мощный мотиватор для современной молодежи. Именно она первой из поп-певиц запустила NKblog, в котором показывает свою жизнь, дает советы о спорте и здоровом образе жизни.
Она также запустила производство спортивной одежды NKsport, которая призвана вдохновлять девушек работать над своим телом. Помимо этого, Настя попробовала себя в качестве судьи и наставницы на шоу «Х-фактор». Теперь, не останавливаясь на достигнутом, Каменских создает свой собственный сольный проект – NK.
Анастасия родилась 4 мая 1987 года в музыкально-спортивной семье. Свою первую награду – гран-при фестиваля «Черноморские игры» Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой: это была награда UBN Awards в Лондоне, номинация «Открытие года».
Дебютное видео исполнительницы на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя».
В октябре 2017 году Настя и Потап расстроили поклонников их неподражаемого дуэта – «мы ставим дуэт на паузу». А 2 ноября Настя Каменских представила первый сингл и клип «Это моя ночь» в рамках собственного сольного проекта NK.