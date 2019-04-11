Как выглядели украинские звезды на «Вечере премьер с Екатериной Осадчей» (фото)
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Розсилка
Екатерина Осадчая
Фото: JetSetter
Тина Кароль выгуляла платье за 340 тысяч гривен
10 апреля во Дворце «Украина» состоялся «Вечер премьер с Екатериной Осадчей», во время которого известные звезды представили свои новые песни.
Тина Кароль и Андрей Хлывнюк, Настя Каменских, Злата Огневич, Дима Монатик и многие другие артисты приняли участие в концерте, который вскоре покажут и на ТВ.
JetSetter обнародовал фото с красной дорожки, с которой и началось звездное шоу.
Отметим, что украинские звезды порадовали не только яркими выступлениями, но и стильными луками. Катя Осадчая, как хозяйка вечера, облачилась в красное с ног до головы. Украинская певица спрятала стройные ножки в серебряные ботфорты, а хрупкую фигурку - в блестящее мини.
Главная звезда украинский поп-сцены Тина Кароль выгуляла платье от британского дизайнера стоимость в 340 тысяч гривен.
Джерело: Табло ID