Louis Vuitton представил коллекцию предметов интерьера



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vogue.ua

В Милане в рамках недели дизайна всемирно известная компания Louis Vuitton представила коллекцию предметов интерьера: мебели и аксессуаров для дома

В Милане в эти дни проходит одна из крупнейших мебельных выставок в мире Salone del Mobile, в которой с каждым годом все активнее принимают участие модные бренды.

Один из постоянных ее участников – французский модный Дом Louis Vuitton. В новом сезоне его команда представила коллекцию, вдохновленную многообразием живой природы.

Вошли в коллекцию 10 предметов. Например, форма диванов напоминает о ракушках, журнальный стол со стеклянной столешницей имеет волнообразное основание, а стулья Dolls обшиты текстилем с буйным цветочным принтом.

Одна из самых интересных вещей коллекции – декоративная ширма, созданная дизайнерским дуэтом Zanellato/Bortotto. Называется она Mandala Screen и отсылает к буддийским сакральным практикам. Ее создатели, Даниеле Бортотто и Джорджи Дзанеллато, рассказывают, что им она напоминает о бесконечности вселенной и действует гипнотически.

Удалось им красиво вписать в общий сюжет и символику Louis Vuitton – классическая монограмма бренда стала органичной частью узора.

Напомним, что мебельный проект французского Дома называется Objets Nomades и существует с 2012 года. Каждая его коллекция в той или иной форме связана с наследием бренда и особенно путешествиями.





Уже на протяжении семи лет Louis Vuitton сотрудничают с самыми известными дизайнерами и архитекторами, которые показывают свой уникальный взгляд на эстетику бренда.

Джерело: vogue.ua