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    Louis Vuitton представил коллекцию предметов интерьера

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    Louis Vuitton представил коллекцию предметов интерьера
    vogue.ua

    В Милане в рамках недели дизайна всемирно известная компания Louis Vuitton представила коллекцию предметов интерьера: мебели и аксессуаров для дома

    В Милане в эти дни проходит одна из крупнейших мебельных выставок в мире Salone del Mobile, в которой с каждым годом все активнее принимают участие модные бренды.

    Один из постоянных ее участников – французский модный Дом Louis Vuitton. В новом сезоне его команда представила коллекцию, вдохновленную многообразием живой природы.

    Вошли в коллекцию 10 предметов. Например, форма диванов напоминает о ракушках, журнальный стол со стеклянной столешницей имеет волнообразное основание, а стулья Dolls обшиты текстилем с буйным цветочным принтом.

    Одна из самых интересных вещей коллекции – декоративная ширма, созданная дизайнерским дуэтом  Zanellato/Bortotto. Называется она Mandala Screen и отсылает к буддийским сакральным практикам. Ее создатели, Даниеле Бортотто и Джорджи Дзанеллато, рассказывают, что им она напоминает о бесконечности вселенной и действует гипнотически.

    Удалось им красиво вписать в общий сюжет и символику Louis Vuitton – классическая монограмма бренда стала органичной частью узора. 

    Напомним, что мебельный проект французского Дома называется Objets Nomades и существует с 2012 года. Каждая его коллекция в той или иной форме связана с наследием бренда и особенно путешествиями.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    Уже на протяжении семи лет Louis Vuitton сотрудничают с самыми известными дизайнерами и архитекторами, которые показывают свой уникальный взгляд на эстетику бренда.

    Джерело: vogue.ua

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