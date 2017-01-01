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    День рождения Юлии Тимошенко. Лучшие наряды и причёски политика

    Как менялся имидж самого стильного политика Украины
    Сегодня, 27 ноября, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исполняется 57 лет. Пресса называет её одной из самых стильных политиков Украины. Она часто оказывается в центре внимания, устанавливая тренды внешнего вида среди политической элиты страны. При этом она неоднократно прибегала к радикальным переменам в имидже. За более чем
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 14:23
    • Розсилка
    Юлия Тимошенко
    Юлия Тимошенко

    Как менялся имидж самого стильного политика Украины

    Сегодня, 27 ноября, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исполняется 57 лет. Пресса называет её одной из самых стильных политиков Украины. Она часто оказывается в центре внимания, устанавливая тренды внешнего вида среди политической элиты страны. При этом она неоднократно прибегала к радикальным переменам в имидже.

    За более чем 20 лет в политике она неоднократно радикально меняла свой стиль. А её коса «бубликом» стала хорошо известна далеко за пределами Украины. «Главком» проследил за тем, как менялся имидж политика.

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    В самом начале своей карьеры Тимошенко одевалась, как эффектная бизнес-леди. В 90-х она предпочитала деловые костюмы и длинные тёмные волосы.
    Средина 1990-х
    В 1998 году она сделала модное на то время каре. А в одежде продолжила носить брючные и юбочные костюмы.
    В 2001 году, когда её обвинили в контрабанде российского газа и неуплате налогов, за что посадили в СИЗО, у Тимошенко уже были более длинные волосы.
    После этого она ушла в оппозицию к власти Леонида Кучмы и начала заплетать косу «бубликом». Эта стало её отличительной чертой её стиля более чем на десятилетие.
    Начало 2000-х
    В 2004 году, который остался в истории Украины поворотным благодаря «Оранжевой революции», Тимошенко стала блондинкой.
    После этого, по данным СМИ, она стала чаще обращаться к услугам стилистов. Отныне она появляется на публике в оригинальных нарядах. Политик приходила в Верховную раду в дизайнерских платьях, надевала шубы и изысканные пальто.
    2005 год
    2005 год
    С 2007 года в гардеробе Леди Ю начинают преобладать платья над костюмами.
    2008 год
    В 2010 году на дне рождения своего супруга она примеряла стиль древнегреческой богини, облачившись в платье из органзы.
    2010 год
    В 2011 году, когда проходил суд над Тимошенко она ещё носила косу.
    А уже со следующего года, вновь попав в СИЗО, распустила волосы.
    2011 год
    Выйдя на свободу в 2014 году, Тимошенко при первом же появлении на публике вернула свою фирменную причёску. Она поднялась на сцену в инвалидном кресле. При этом, однако, у неё на ногах были дорогие туфли на высоком каблуке
    2014 год
    Спустя несколько месяцев она радикально сменила причёску, которую, однако, раскритиковали стилисты.
    2014 год
    Затем политик вновь распустила волосы и появилась в оригинальном платье, которое напоминало футуристический костюм главной героини блокбастера «Пятый элемент».
    В прошлом году она запомнилась образом, который многие назвали «эльфийским». Политик неоднократно экспериментировала с распущенными волосами и платьями, которые приоткрывали несовершенства её полноты.
    2016 год
    2016 год
    2017 год
    2017 год
    2017 год
    2017 год. В последнее время Тимошенко вновь вернулась к своей причёске «бубликом»

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