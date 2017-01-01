День рождения Юлии Тимошенко. Лучшие наряды и причёски политика

Как менялся имидж самого стильного политика Украины

Сегодня, 27 ноября, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исполняется 57 лет. Пресса называет её одной из самых стильных политиков Украины. Она часто оказывается в центре внимания, устанавливая тренды внешнего вида среди политической элиты страны. При этом она неоднократно прибегала к радикальным переменам в имидже. За более чем

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Юлия Тимошенко

Как менялся имидж самого стильного политика Украины

Сегодня, 27 ноября, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, исполняется 57 лет. Пресса называет её одной из самых стильных политиков Украины. Она часто оказывается в центре внимания, устанавливая тренды внешнего вида среди политической элиты страны. При этом она неоднократно прибегала к радикальным переменам в имидже.

За более чем 20 лет в политике она неоднократно радикально меняла свой стиль. А её коса «бубликом» стала хорошо известна далеко за пределами Украины. «Главком» проследил за тем, как менялся имидж политика.