Эмили Ратаковски в одних трусиках и на шпильках вышла на прогулку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

29-летняя модель Эмили Ратаковски побаловала поклонников откровенной фотосессией

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Артистка выбрала терракотовое бикини из собственной линейки Inamorata и модные босоножки с квадратным мысом. Модель позировала в одних трусиках, прикрывая обнаженную грудь руками. Эмили распустила волосы и нанесла на губы легкий блеск с оттенком мокко.

Звезда фильма «Красотка на всю голову» сменила несколько ракурсов. Сначала любительница откровенных кадров показала себя издалека. Модель позировала на живописном фоне, слегка прислонившись к стене. Чтобы прикрыть грудь, она скрестила руки у шеи.

Затем модель показала себя с близкого ракурса. Она переместила ладони на лицо и немного приоткрыла грудь. Эмили попыталась отвлечь внимание от обнаженного тела сексуальным взглядом.

После горячих кадров модель решила немного остудить градус и переоделась в белое бикини. Ратаковски переместилась в помещение со красными стенами, украшенными фреской. Эмили опустилась на пол рядом со статуей древнегреческой богини.

Ранее «Скотч» писал, как хозяева собак поделились забавными снимками питомцев, сидящих в человеческих позах

Пользователь Twitter под ником ohmyitsbrittt опубликовал фотографию своего питомца, сидящего в странной позе, которая очень напоминает человеческую. Парень подписал снимок «Мой пес чудак, бро». Пост быстро стал вирусным, набрав более 1,2 миллиона лайков. В комментариях люди начали делиться снимками своих домашних животных, которые предпочитают отдыхать в очень странных позах.

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