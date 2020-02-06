Евровидение-2020: песни участников первого полуфинала Нацотбора



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Евровидение-2020

8 февраля, начинается первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020

Национальный отбор на Евровидение-2020 пройдет в три этапа. Первый полуфинал начнется 8 февраля, второй полуфинал 15 февраля. По итогам двух полуфиналов выберут 6 участников, которые будут соревноваться за победу 22 февраля.

В первом полуфинале за победу будут бороться 8 участников: [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Kruть, Go-A, Cloudless, Gioи Assol. Каждому из исполнителей присвоен номер выступления, который является соответствующим кодом, по которому смогут голосовать зрители.

Нацотбор проводит та же команда, что и в предыдущие годы. Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула. Музыкальный продюсер - Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук.

В 2020 году несколько изменился состав жюри. Судьями стали Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Как известно из правил голосования в нацотборе, голосования зрителей (50%) и судей (50%) будет происходить параллельно.

Песни, которые участвуют в Евровидении, не могут быть каверами или сэмплами песен других исполнителей и должны быть полностью оригинальными, как в части текста, так и в части мелодии.

Также песни должны быть опубликованы не ранее 1 сентября года предшествующего года, в который будет проходить конкурс, в котором эти песни примут участие. Если песни публикуются до начала конкурса, то только на внутреннем рынке страны, которую они представляют.

[O] – «Там, куди я йду»

Инди-поп группа [О] - это Ольга Чернышева и Александр Каспров, которые пишут музыку и тексты, впоследствии к ним присоединились Егор Гавриленко на басу и Сергей Юзвик на барабанах.

Для национального отбора они написали песню на украинском языке «Там, куди я йду».

«Там, куди я йду» о том, что у каждого человека есть своя дорога, свой уникальный образ жизни, свое предназначение, своя звезда, которая его ведет. Поэтому каждая жизнь важная и имеет собственную цель. Но это не пафосный манифест, это легкая танцевальная композиция с намеками на африканские ритмы, мы хотим, чтобы она заставила вас улыбаться, помнить о своей особой звезде и о том, что весна уже близко!», - говорится на официальной странице группы в Facebook.

Jerry Heil – Vegan

Jerry Heil - настоящее имя Яна Шемаева. Она известна как видеоблогерка и кавер-исполнительница. Известность ей принесла авторская песня «Охрана, отмена» с ее дебютного студийного альбома «Я, Яна» (2019).

О своей конкурсной песне Яна Шемаева написала на канале в YouTube следующее:

« Где брать белок? Где ты берешь B12? Человек - хищник, без мяса ты не сможешь!» Мою песню Vegan я написала для участия в нацотборе Евровидения 2020! Написана она была за два месяца до того, как Vogue Ukraine в статье написали о том, что 2020 официально объявлен годом веганов! Совпадение? Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на Евро? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов - и многие из них неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на «Евровидении».

Katya Chilly – «Піч»

Katya Chilly - певица, посол толерантности UNDP Ukraine, этнограф, антрополог, фольклорист. Настоящее имя - Екатерина Кондратенко. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 - в Украине.

Ее песня для Евровидения называется «Піч». Она будет выполнена на украинском языке и будет начинаться она словами, написал сын музыкантши.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Телеканал СТБ (@stbua) 30 Січ 2020 р. о 6:58 PST

«Это песня о жизни и смерти. Песня о пути мага, о дважды рожденного, о просвещении. Сквозь авторскую песню мы проводим традицию Украини. Если бы наше сознание собиралась вокруг традиционной песни, наша страна бы поднялась, она бы расцвела», - считает Катя.

Krutь – 99

Молодая исполнительница Марина Круть задалась амбициозной целью – сделать бандуру великой снова. В своем третьем альбоме, который вышел осенью, она, как водится, соединила ее звучание с электроникой.

Песню для нацотбора девушка сочинила во время тура в поддержку пластинки. Трек рассказывает о том, что, один раз упав, каждый может найти 99 причин подняться и идти дальше.

GO-A – «Соловей»

Go-A - группа, которая существует с 2012 года. В его состав входят: Екатерина Павленко (вокалистка), Тарас Шевченко (мультиинструменталист), Игорь Диденчук (свирельщик) и Иван Григоряк (гитарист).

Это электро фолк-группа, объединяющая в своем творчестве украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв во взрывную музыкальную смесь.

В нацотборе группа исполнит песню «Соловей».

«Жизнь - это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций, даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь », - написали о песне на канале в YouTube.

Cloudless – Drown Me Down

Cloudless - украинское поп-рок-электронное трио, в которое входят Антон Панфилов, Юрий Каналош и Михаил Шатохин. Группа основана 2017 года. Известный саундтреками к сериалу «Школа».

Для нацотбора группа записали песню ангийською Drown Me Down.

«Это песня для тех, кто находится в критической ситуации. Песня-призыв: никогда не сдавайся! Посмотри на нас. Разные люди и обстоятельства пытались нас потопить, но мы все еще здесь - с новыми лицами и с новыми силами», - написали о песне на канале в YouTube.

Gio – Feeling so Lost

Певец Gio - Гио Дарахвелидзе, родился в Грузии. Участвовал в шоу «Голос страны».

Осенью GIO представил свою первую англоязычную песню Feeling so Lost, которую он исполнит в нацотборе.

Assol – Save It

Певица Катя Гуменюк, которую мы помним еще совсем маленькой девочкой, выросла. Ее конкурсная песня призывает людей бережно относиться к планете Земля, на которой им посчастливилось жить: перерабатывать мусор, разумно потреблять товары и рационально использовать ресурсы.

Весь этот месседж Assol упаковала в среднетемповый электронный трек, наложенный на танцевальный бит.