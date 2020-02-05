Кэти Перри неудачно опровергла слухи о беременности, надев слишком облегающий наряд (фото)



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Перри ни на секунду не переставала прикрывать живот золотым клатчем

В Банкетном зале Уайтхолльского дворца в Лондоне прошел торжественный гала-ужин в честь благотворительного фонда принца Чарльза

Знаменитая американская певица Кэти Перри получила приглашение на светский гала-ужин. Чтобы развеять слухи о своей беременности, певица выбрала для торжественного мероприятия синее платье в пол с декоративной сеткой и глубоким декольте от Stella McCartney. Кэти, видимо, понадеялась, что, увидев ее в облегающем наряде, фанаты перестанут обсуждать эту тему.

Однако Перри ни на секунду не переставала прикрывать живот золотым клатчем. Только на официальной части мероприятия Кэти убрала сумочку, но тут же загородила живот руками. Кстати многие будущие мамы делают это подсознательно.