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    Курьез

    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)

    • Розсилка
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)

    «Лучшие модные провалы 2020»

    В гонке за модой выигрывает тот, кто умудряется придумать что-то новенькое и интересное. Однако в погоне за вещами, которые способны выделить людей из серой и безликой толпы, дизайнеры идут на рискованные шаги, частенько оканчивающиеся провалами.

     Достаточно подобрать неудачный цвет, добавить деталь не в том месте или слишком широкий разрез, и вот уже готов экспонат для выставки «Лучшие модные провалы 2020».

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    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)
    Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)

    «Для тех, кто не боится грязи», «В этих кроссовках я уношу с собой частичку дороги», «Печать масок со своим лицом может обернуться провалом», «Сделать маску по своему образу и подобию попытались многие пользователи сети, вот только у некоторых это обернулось грандиозным провалом», «Я подумал, что она стоит руки в бок», «И они специально сделали такой дизайн», «Светоотражающая полоска, от которой остаются ожоги», «С дизайном одежды стоит быть поосторожнее», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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