Когда попытки придумать интересный дизайн обернулись модными неудачами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Лучшие модные провалы 2020»

В гонке за модой выигрывает тот, кто умудряется придумать что-то новенькое и интересное. Однако в погоне за вещами, которые способны выделить людей из серой и безликой толпы, дизайнеры идут на рискованные шаги, частенько оканчивающиеся провалами.

Достаточно подобрать неудачный цвет, добавить деталь не в том месте или слишком широкий разрез, и вот уже готов экспонат для выставки «Лучшие модные провалы 2020».

«Для тех, кто не боится грязи», «В этих кроссовках я уношу с собой частичку дороги», «Печать масок со своим лицом может обернуться провалом», «Сделать маску по своему образу и подобию попытались многие пользователи сети, вот только у некоторых это обернулось грандиозным провалом», «Я подумал, что она стоит руки в бок», «И они специально сделали такой дизайн», «Светоотражающая полоска, от которой остаются ожоги», «С дизайном одежды стоит быть поосторожнее», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»