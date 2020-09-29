Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать



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Собрали для вас чудесные фотографии престарелых котиков

К сожалению, жизнь питомцев в разы короче нашей. И даже самые активные котики со временем начинают седеть, медленней двигаться и все больше спать. Однако преклонный возраст не мешает им покорять наши сердца своим мудрым, немного уставшим, но при этом таким же прекрасным видом.

Мы собрали для вас чудесные фотографии котиков-старичков, которым хочется подарить всю заботу этого мира.

«Мы взяли из приюта не котенка, а 11-летнюю кошку. Моя дочка души в ней не чает», «У моего 1,5-годовалого сына и 14-летнего кота сегодня состоялся важный разговор», «Наша 18-летняя девочка с глазами Саурона», «Мой дедуля и его 20-летний кот Элвис. Просто два старичка, тусующихся вместе», «Тигру 31 год, и он отличный пример того, что кошачья любовь к коробкам не проходит со временем», - комментируют фото пользователи сети.

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