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    Жизнь

    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать

    • Розсилка
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать

    Собрали для вас чудесные фотографии престарелых котиков

    К сожалению, жизнь питомцев в разы короче нашей. И даже самые активные котики со временем начинают седеть, медленней двигаться и все больше спать. Однако преклонный возраст не мешает им покорять наши сердца своим мудрым, немного уставшим, но при этом таким же прекрасным видом.

    Мы собрали для вас чудесные фотографии котиков-старичков, которым хочется подарить всю заботу этого мира.

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    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать
    Фото котиков-старичков, которых хочется крепко прижать к себе и не отпускать

    «Мы взяли из приюта не котенка, а 11-летнюю кошку. Моя дочка души в ней не чает», «У моего 1,5-годовалого сына и 14-летнего кота сегодня состоялся важный разговор», «Наша 18-летняя девочка с глазами Саурона», «Мой дедуля и его 20-летний кот Элвис. Просто два старичка, тусующихся вместе», «Тигру 31 год, и он отличный пример того, что кошачья любовь к коробкам не проходит со временем», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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