  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бритни Спирс шокировала поклонников своей реальной внешностью (фото)

    • Розсилка
    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс - Бритни Спирс шокировала поклонников своей реальной внешностью (фото)
    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс
    Фото: @britneyspears

    Поклонники исполнительницы принялись писать слова поддержки в комментариях

    Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала фотографию в повседневной одежде, показывая подписчикам свою реальную внешность. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных в сети кадрах 38-летняя знаменитость запечатлена в нелепой клетчатой рубашке, джинсах с подворотами и серых сандалиях с ремешками. Волосы Спирс распущены, свой образ она дополнила очками. В тексте под публикацией, которая набрала почти 870 тысяч лайков, певица призналась в неуверенности в себе.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс шокировала поклонников своей реальной внешностью (фото)
    Бритни Спирс шокировала поклонников своей реальной внешностью (фото)
    Бритни Спирс шокировала поклонников своей реальной внешностью (фото)

    «Хотела показать вам, как я ежедневно выгляжу на самом деле. Я могу чувствовать себя неуверенно, если меня фотографируют в момент, когда я к этому заранее не подготовилась... Поэтому я всегда тратила много сил на свою внешность. Иногда приятно не стараться и не убивать время, но для этого нужно иметь мужество», — поделилась она.

    Поклонники исполнительницы принялись писать слова поддержки в комментариях. «Мы любим тебя, Бритни. Пожалуйста, оставайся сильной, несмотря на все препятствия и трудности. Если ты счастлива, значит, все хорошо», «Больше таких кадров! Такая естественная и милая», «Пожалуй, это моя самая любимая твоя фотография», «Выглядишь прекрасно», «Ты красива снаружи и изнутри. Спасибо за позитивное влияние!» — высказывались пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    знаменитости фотография самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies