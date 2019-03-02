  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Гигантские коты захватили мир: забавные фото

    • Розсилка
    Гигантские коты захватили мир: забавные фото
    instagram.com/fransditaa

    Если бы гигантские коты захватили мир, все выглядело бы именно так

    Художник Франсдита Муафидин публикует в своем Instagram фотографии огромных кошек, которые органично вписаны в городские пейзажи.

    Автор называет их «Котзилла», по аналогии с известной разрушительной рептилией Годзиллой. На этих снимках кошки лазят по зданиям, лежат на автострадах, перегораживая путь машинам, и просто прогуливаются по улицам, стараясь не раздавить людей размером с муравьев.

    Художник несколько лет ведет Instagram, где выкладывает свои работы. Сначала там можно было найти рисунки, выполненные карандашом, позднее там появились 3D-изображения танков и роботов.

    Однако инстаграм Муафидина стал набирать популярность только несколько месяцев назад. Отправной точкой стала публикация картинки с гигантским котом, перегородившим трассу.

    Художник быстро осознал, что подобные работы очень нравятся подписчикам, поэтому продолжил работать в том же формате, встраивая котиков в городскую инфраструктуру.

    С тех пор автор набирает популярность, число его подписчиков неуклонно растет.

    К слову, Франсдита еще и придумывает забавные фразы, которые могли бы прозвучать, если бы коты действительно блокировали движение. К примеру, «прости, не могу приехать, здесь гигантский кот», или «люди не смогут проехать, пока кот не заберет свой живот с дороги».

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa
    instagram.com/fransditaa

    На этих котов-гигантов можно смотреть вечно. Поэтому предлагаем не терять времени зря и наслаждаться котогалереей. Хорошее настроение и позитивный настрой – гарантированы.

    Джерело: maximum.fm

    Читайте також
    дороги в мире животных фотография кот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ