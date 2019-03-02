Гигантские коты захватили мир: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/fransditaa

Если бы гигантские коты захватили мир, все выглядело бы именно так

Художник Франсдита Муафидин публикует в своем Instagram фотографии огромных кошек, которые органично вписаны в городские пейзажи.

Автор называет их «Котзилла», по аналогии с известной разрушительной рептилией Годзиллой. На этих снимках кошки лазят по зданиям, лежат на автострадах, перегораживая путь машинам, и просто прогуливаются по улицам, стараясь не раздавить людей размером с муравьев.

Художник несколько лет ведет Instagram, где выкладывает свои работы. Сначала там можно было найти рисунки, выполненные карандашом, позднее там появились 3D-изображения танков и роботов.

Однако инстаграм Муафидина стал набирать популярность только несколько месяцев назад. Отправной точкой стала публикация картинки с гигантским котом, перегородившим трассу.

Художник быстро осознал, что подобные работы очень нравятся подписчикам, поэтому продолжил работать в том же формате, встраивая котиков в городскую инфраструктуру.

С тех пор автор набирает популярность, число его подписчиков неуклонно растет.

К слову, Франсдита еще и придумывает забавные фразы, которые могли бы прозвучать, если бы коты действительно блокировали движение. К примеру, «прости, не могу приехать, здесь гигантский кот», или «люди не смогут проехать, пока кот не заберет свой живот с дороги».

На этих котов-гигантов можно смотреть вечно. Поэтому предлагаем не терять времени зря и наслаждаться котогалереей. Хорошее настроение и позитивный настрой – гарантированы.

Джерело: maximum.fm