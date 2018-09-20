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    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото

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    Животные развлекаются - Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Животные развлекаются

    В сети появилась смешная подборка фотографий с животными, которых хозяева застали в врасплох

    Пока людей нет дома, домашние животные развлекаются, как могут. Практически каждый владелец собаки или кошки сталкивался с подобной ситуацией: вернувшись домой, перед его глазами представала подобная картина, затем наказание виновного и длительный процесс уборки следов его веселья.

    И довольно часто они все же попадаются с поличным. У многих собак до того невинные глаза, что даже и не поверишь, что это сделали они.А по некоторым видно, что собакам очень стыдно, и что они не хотят быть наказанными.

    Какой бы ущерб наши любимцы не натворили, мы все ровно продолжаем их любить. А если и ваш любимец пакостит дома, то кинологи советуют не дожидаясь, когда это произойдет, обеспечьте питомца игрушками, которые он сможет с удовольствием погрызть — косточки, резиновые мячики, виниловые и латексные предметы. Оставьте их возле места отдыха собаки — они отвлекут ее от желания испортить другие предметы.

    Но не давайте псам грызть ненужную старую обувь — потом они с энтузиазмом возьмутся и за вполне пригодную пару туфель или босоножек. Измените режим прогулок — возможно, псу не хватает времени ваших прогулок, он не успевает израсходовать энергию, вот и лопает все, что на зуб попадется.

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    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото
    Что делают животные, когда никого нет дома: забавные фото

    Еще один действенный способ — посыпьте вещи или предметы мебели, которые он грызет чаще других, черным перцем либо специальными веществами (они продаются в зоомагазинах) с неприятным вкусом. Ну, и старайтесь по возможности прятать подальше от питомца то, что может вызвать у него желание пожевать. 

     

    Джерело: segodnya.ua

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