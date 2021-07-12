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    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото

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    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото

    Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви

    Чего только свадебный фотограф из Ноттингема Мартин Маковски не видел за годы своей работы! Кажется, кадры с молодоженами должны быть самыми милыми. Это, конечно, так, но вы видели, как отцы смотрят на своих дочерей, выходящих замуж?

    Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви. В подборке ниже — десять лучших работ фотографа, на которых он запечатлел особенные отношения невест с их папами.

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    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото
    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: фотография курьез свадьба
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    Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото