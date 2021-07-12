Как папам тяжело отпускать своих любимых дочек. Подборка трогательных свадебных фото

Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви

Чего только свадебный фотограф из Ноттингема Мартин Маковски не видел за годы своей работы! Кажется, кадры с молодоженами должны быть самыми милыми. Это, конечно, так, но вы видели, как отцы смотрят на своих дочерей, выходящих замуж?

Британец уверен, это какой-то другой, недостижимый уровень любви. В подборке ниже — десять лучших работ фотографа, на которых он запечатлел особенные отношения невест с их папами.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.