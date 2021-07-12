Безответственность этих водителей переходит все грани разумного. Курьезные фото

Подборка плохих водителей

Честно говоря, далеко не каждый человек рождается отменным водителем. Однако в большинстве случаев внимательность, желание обучаться и опыт дают свои плоды. Но тут возникает проблема — даже мастерское владение автомобилем не спасет от вас от безрассудных людей, которые плевать хотели на правила и безопасность.

В этом материале мы собрали фотографии яжеводителей, которых давно пора лишить прав.

«На грани катастрофы, или Почему не стоит игнорировать ограничительные знаки», «Вот что бывает, когда покупаешь права», «Просто без комментариев», «Какой-то чувак думал, что он самый умный и проехал через барьеры на строящийся мост»», «Они умудрились устроить аварию на абсолютно пустой трассе», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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