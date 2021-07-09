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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»

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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»

    «Пожалуйста, скажите, что эта татуировка не настоящая»

    Есть такая категория людей, которые стараются во всем видеть только хорошее, только полезное, искать позитив даже там, где его отродясь не было. Нередко это продиктовано вовсе не здравым смыслом, а банальным страхом наткнуться на негатив.

    Что же, каждому свое, но в некоторых случаях просто глупо кривить душой и пытаться искать оправдание тому, что вас постигло великое разочарование. И обида, ведь это все незаслуженно!

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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»
    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»

    «Ей понравилась одежда в интернет-магазине и она сделала заказ», «Пожалуйста, скажите, что эта татуировка не настоящая», «Мое место у окна за дополнительную плату», «Пришел уставший с работы, приготовил ужин, сел кушать и тут на тебе», «Потерял сегодня телефон на стройке и нашел через пару часов», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: татуировка шутки курьез
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    Подборка курьезных фото, которые ярко иллюстрируют слово «разочарование»