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    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото

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    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото

    Излишний фотошоп превратил красавицу в чудовище

    Некоторые люди в соцсетях стараются выглядеть получше, чтобы друзья, одноклассники или коллеги обзавидовались. В ход идут любые методы, даже самые радикальные — например, фотошоп.

    Однако с ним стоит быть поосторожнее, ведь одно неловкое движение, и из идеальной красавицы или красавца человек превращается в куклу без пор и морщинок, а за точёной талией стены почему-то идут волнами. В особо запущенных случаях фильтров и фоторедакторов оказывается так много, что картинка из симпатичной превращается в пугающую.

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    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото
    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото