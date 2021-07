Когда перестарались с фотошопом, что снимки превратились в полное фиаско. Курьезные фото

Излишний фотошоп превратил красавицу в чудовище

Некоторые люди в соцсетях стараются выглядеть получше, чтобы друзья, одноклассники или коллеги обзавидовались. В ход идут любые методы, даже самые радикальные — например, фотошоп.

Однако с ним стоит быть поосторожнее, ведь одно неловкое движение, и из идеальной красавицы или красавца человек превращается в куклу без пор и морщинок, а за точёной талией стены почему-то идут волнами. В особо запущенных случаях фильтров и фоторедакторов оказывается так много, что картинка из симпатичной превращается в пугающую.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.