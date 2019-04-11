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    В супермаркете Таиланда вместо пластиковых пакетов используют листья для упаковки

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    В супермаркете Таиланда вместо пластиковых пакетов используют листья для упаковки
    boredpanda.com

    Чтобы начать позитивные изменения, супермаркеты по всей Азии начали использовать листья для упаковки овощей

    Загрязнение окружающей среды человеком – большая проблема, пластиковый мусор не разлагается 1000 лет, губит живые организмы в воде.

    Супермаркет в Таиланде придумал гениальный способ уменьшить объемы используемой пластиковой упаковки: вместо этого они оборачивают овощи и зелень банановыми листьями.
     Упаковка банановых листьев производится в супермаркете Rimping в Чиангмае, Таиланд. 

    Компания по недвижимости из Чиангмая, Perfect Homes, разместила фотографии упаковки банановых листьев на своей странице в Facebook, и она быстро привлекла к себе всеобщее внимание.

    Из 9 миллиардов тонн пластмассы, произведенных за всё время, только 9% были переработаны. Это, наряду с прогнозами быстрого роста производства пластмассы, привело к глобальному вниманию к одноразовому пластику.

    По оценкам Программы ООН по окружающей среде, к 2050 году на свалках, в окружающей среде и океанах будет 12 миллиардов тонн пластика. Из этих отходов наибольший процент составляют окурки, пластиковые питьевые бутылки, пищевые обертки и пластиковые пакеты для продуктов.

    Использование банановых листьев вместо пластика для упаковки овощей является отличным способом уменьшить одноразовое использование пластика. Хотя похоже, что для наклеивания этикетки всё же используется какой-то пластик, но этот метод значительно уменьшает количество необходимого пластика. Они просто заворачивают продукты в банановый лист и закрепляют с помощью гибкого кусочка бамбука. Банановые листья - отличная альтернатива пластику, так как лист большой, плотный и достаточно гибкий, чтобы его можно было сложить.

    В тропических местах банановые листья легкодоступны на месте и могут быть приобретены бесплатно в зависимости от необходимого количества. 

    В некоторых местах использование банановых листьев может быть значительно дороже, чем использование пластика. Тем не менее использование любых местных биоразлагаемых продуктов может быть хорошей альтернативой в местах, где бананы не растут.

    Использование банановых листьев для упаковки продуктов имеет долгую историю. В некоторых тропических регионах Мексики тамале (традиционное блюдо) заворачивают в банановые листья.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Гавайцы используют банановые листья во время приготовления жареной свиньи на углях. Листья также используются для подачи липкого риса в Юго-Восточной Азии.

    Джерело: boredpanda.com

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