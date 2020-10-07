Когда самые дикие и курьезные идеи получили яркое воплощение (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас случаи, когда дикие идеи приобрели прекрасное и качественное исполнение

Вдохновение и идеи витают в воздухе, и кто знает, что кому в голову взбредет. И некоторые умельцы не игнорируют самые безумные мысли, а воплощают их, и делают это так, что даже не понимаешь, получилось восхитительно или упорото. Мы собрали для вас случаи, когда дикие идеи приобрели прекрасное и качественное исполнение.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает