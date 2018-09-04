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    Королевы качалки: невероятные преображения девушек, которые взялись за штангу

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    Королевы качалки: невероятные преображения девушек, которые взялись за штангу

    Иметь красивое и подтянутое тело всегда приятно, поэтому миллионы девушек после работы спешат в спортзал, где изнуряют себя всевозможными тренировками

    Тут главное вовремя остановиться, чтобы не стать похожей на героинь нашей подборки. Эти девушки (да-да, они девушки!) настолько увлеклись активными тренировками в спортзале (и, возможно, использованием гормональных препаратов), что превратили свое некогда женственное тело в груду рельефных мышц.

    Когда смотришь на фото этих женщин, назвать их «слабым полом» язык не поворачивается. Это просто одна сплошная неженственная груда мышц. И в этом вы можете убедится самостоятельно, заглянув в нашу фотоподборку

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    Наталья Кузнецова (Трухина) — спортсменка-бодибилдерша, чья внешность просто поражает. Изначально девушка пришла в силовой спорт, чтобы укрепить здоровье, но потом так увлеклась, что сами видите, что получилось.
    Юлия Винс впервые пришла в «качалку», когда ей было 15 лет, и привело ее туда желание стать сильнее. Девушка начала заниматься пауэрлифтингом, и результат не заставил себя долго ждать. Сегодня Юлию называют «Халком с лицом Барби», но девушка не обижается и продолжает активно заниматься спортом.
    Александра Руденко настолько увлеклась бодибилдингом, что нарастила не только рельефные мышцы, но и… поседела в 24 года.
    Знакомьтесь, Анна Тураева, пятикратная чемпионка мира по жиму лежа. Профессиональный спорт превратил эту некогда хрупкую девушку в крепкого мужика, мускулам которого позавидовал бы сам Арнольд Шварценеггер во времена «Терминатора». А ведь до 16 лет Анна носила длинные волосы и платья… Верится с трудом!
    Наталья Огрызко — чемпионка Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу и является многократной чемпионкой и призером России по бодибилдингу. Уйдя с головой в спорт, девушка полностью отказалась от всего присущего слабому полу — сегодня Наталья бреется наголо и носит исключительно мужскую одежду.
    Спортсменку Анну Куркурину часто называют самой сильной женщиной планеты. По словам Анны, в детстве она была равнодушна к спорту, хотя от природы у нее всегда были массивные плечи и узкие бедра. Девочка стеснялась своего тела и часто становилась жертвой насмешек со стороны ровесников. Возможно, именно это и привело Анну в «мужской» спорт.
    Людмила Гайдученко — чемпионка мира по армлифтингу, пауэрлифтингу и жиму штанги лежа. Интересный факт: в 1991 году Людмила была вынуждена пройти так называемый «секс-контроль», чтобы доказать, что она является представительницей слабой половины человечества.

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    Джерело: BigPicture

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