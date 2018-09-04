Королевы качалки: невероятные преображения девушек, которые взялись за штангу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иметь красивое и подтянутое тело всегда приятно, поэтому миллионы девушек после работы спешат в спортзал, где изнуряют себя всевозможными тренировками

Тут главное вовремя остановиться, чтобы не стать похожей на героинь нашей подборки. Эти девушки (да-да, они девушки!) настолько увлеклись активными тренировками в спортзале (и, возможно, использованием гормональных препаратов), что превратили свое некогда женственное тело в груду рельефных мышц.

Когда смотришь на фото этих женщин, назвать их «слабым полом» язык не поворачивается. Это просто одна сплошная неженственная груда мышц. И в этом вы можете убедится самостоятельно, заглянув в нашу фотоподборку

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Джерело: BigPicture