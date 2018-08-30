Назван напиток, который знаменитости никогда не пьют по утрам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пить молоко вредно по утрам

Задумывались ли вы когда-либо, почему у звезд шоу-бизнеса всегда такая безупречная кожа?

Большинство из нас считают, что это благодаря дорогостоящей косметике. Но на самом деле залог красоты - в здоровом питании.

Никакой крем для ухода или косметика для макияжа не скроют проблемные участки кожи, если они возникли из-за вредной пищи.

Интересно, что существует один популярный и любимый многими напиток, от которого звезды предпочитают отказываться во время завтрака, поскольку он забивает поры и провоцирует появление угрей. Как оказалось, это молоко.

«Существует несколько научных исследований, которые доказывают, что к возникновению угрей приводит употребление молока и продуктов с высоким гликемическим индексом», - говорит дерматолог Алан Даттнер.

Отказ от молока не только улучшает состояние кожи, но и позволяет сбросить несколько лишних килограммов. Такие звезды, как Хлои Кардашьян, нередко прибегают к безмолочной диете, когда хотят похудеть.

«Я просто отказалась от молочных продуктов на две недели и сбросила пять килограммов. Теперь я пью только миндальное молоко. Я все еще очень люблю сыр, но стараюсь есть его редко, чтобы не поправиться», - призналась Кардашьян в одном из интервью.

Если утром вам сложно отказаться от чашки кофе с молоком, попробуйте заменить этот напиток на зеленый чай, как Дженнифер Энистон, или на стакан теплой воды с лимоном, как Гвинет Пэлтроу.

Джерело: nv.ua