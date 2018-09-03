120-килограммовая героиня шоу «Цієї миті рік потому» похудела вдвое: впечатляющие фото
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Розсилка
Девушка доказала, что нет ничего невозможного
Одной из участниц первого выпуска стала Соня Семенюк из города Гайсина Винницкой области. Спустя год усердной работы над собой девушка шокировала удивительным преображением – ей удалось скинуть половину своего прошлого веса – 60 кг
Год назад вес Сони Семенюк составлял 120 кг.
«Я начала поправляться после 15 лет. Поступила в медицинский колледж, началось нерегулярное питание... После пар наедалась и ложилась спать. Но тогда еще мой вес составлял 70 кг, а в конце первого курса – уже 80 кг. И так с каждым годом я набирала все больше и больше», - признается девушка.
Соня работает медсестрой в Гайсине и снимает там квартиру. Мама девушки умерла, когда Соня была еще совсем маленькой, а отец живет отдельно.
«Парень бросил меня где-то месяц назад после года отношений. Познакомились с ним в интернете. Он искал новые знакомства и, возможно, девушку. Я ему написала. Так мы разобщались и начали встречаться. Он служил, приходил ко мне, когда появлялась возможность. Готовила ему разные вкусности, старалась угодить, рассчитывала на что-то серьезное. Дальше – закончилась его служба и он уехал. Не брал трубку, не звонил, просто исчез», - рассказывала Соня Семенюк год назад.
На проект Соня пришла с целью похудеть и, наконец, надеть маленькое черное платье размера «S», о котором она так мечтает. Ранее девушка совсем не занималась спортом и на ней едва сходился костюм медсестры. Кроме того, на пути к похудению была большая проблема – любимое блюдо. Соня просто обожает шаурму!
«Могу есть ее на завтрак, обед и ужин!» - отмечает Соня.
Однако после публичного обещания в студии «Цієї миті рік потому» девушка пересмотрела свое отношение к вредной пище и способу жизни. От своей любимой шаурмы Соня не отказалась, а лишь заменила вредные компоненты на полезные. Вместо майонеза начала добавлять в лаваш йогурт, вместо жирного мяса – отваренную куриную грудку, а вместо маринованных овощей – свежие.
Кроме того, в жизни девушки появились регулярные тренировки. Сначала она занималась 3 раза в неделю, а последние месяцы – еще больше увеличила количество занятий.
Увидев Соню спустя год, ее было сложно узнать! Девушка появилась в своем желанном черном маленьком платье, покорив красотой и стройностью. Сейчас вес героини составляет 60 кг.
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