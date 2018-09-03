120-килограммовая героиня шоу «Цієї миті рік потому» похудела вдвое: впечатляющие фото



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Главная героиня до и после похудения

Девушка доказала, что нет ничего невозможного

Одной из участниц первого выпуска стала Соня Семенюк из города Гайсина Винницкой области. Спустя год усердной работы над собой девушка шокировала удивительным преображением – ей удалось скинуть половину своего прошлого веса – 60 кг

Год назад вес Сони Семенюк составлял 120 кг.

«Я начала поправляться после 15 лет. Поступила в медицинский колледж, началось нерегулярное питание... После пар наедалась и ложилась спать. Но тогда еще мой вес составлял 70 кг, а в конце первого курса – уже 80 кг. И так с каждым годом я набирала все больше и больше», - признается девушка.

Соня работает медсестрой в Гайсине и снимает там квартиру. Мама девушки умерла, когда Соня была еще совсем маленькой, а отец живет отдельно.

«Парень бросил меня где-то месяц назад после года отношений. Познакомились с ним в интернете. Он искал новые знакомства и, возможно, девушку. Я ему написала. Так мы разобщались и начали встречаться. Он служил, приходил ко мне, когда появлялась возможность. Готовила ему разные вкусности, старалась угодить, рассчитывала на что-то серьезное. Дальше – закончилась его служба и он уехал. Не брал трубку, не звонил, просто исчез», - рассказывала Соня Семенюк год назад.

На проект Соня пришла с целью похудеть и, наконец, надеть маленькое черное платье размера «S», о котором она так мечтает. Ранее девушка совсем не занималась спортом и на ней едва сходился костюм медсестры. Кроме того, на пути к похудению была большая проблема – любимое блюдо. Соня просто обожает шаурму!

«Могу есть ее на завтрак, обед и ужин!» - отмечает Соня.

Однако после публичного обещания в студии «Цієї миті рік потому» девушка пересмотрела свое отношение к вредной пище и способу жизни. От своей любимой шаурмы Соня не отказалась, а лишь заменила вредные компоненты на полезные. Вместо майонеза начала добавлять в лаваш йогурт, вместо жирного мяса – отваренную куриную грудку, а вместо маринованных овощей – свежие.

Кроме того, в жизни девушки появились регулярные тренировки. Сначала она занималась 3 раза в неделю, а последние месяцы – еще больше увеличила количество занятий.

Увидев Соню спустя год, ее было сложно узнать! Девушка появилась в своем желанном черном маленьком платье, покорив красотой и стройностью. Сейчас вес героини составляет 60 кг.

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