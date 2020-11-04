Модель-трансгендер снялась в нижнем белье для Victoria's Secret (видео)

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией

Модель и актриса Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, снялась в рекламе известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующий ролик и снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

23-летняя манекенщица попозировала вместе с другими моделями марки в кружевном комплекте голубого цвета. На ней также был синий халат с разноцветным принтом. Знаменитость запечатлели с распущенными волосами, а на лицо ей нанесли нюдовый макияж. Отмечается, что Сампайо показала нижнее белье из новой новогодней коллекции Victoria's Secret.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentina Sampaio (@valentts) 3 Ноя 2020 в 3:07 PST

Подписчики модели восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Прекрасно», «Ты очень красивая», «Какая красотка!», «Самая лучшая», «Безумно красивая», «Валентина, я люблю тебя», «Вау, очень красиво», — высказывались поклонники.

Валентина Сампайо — модель и актриса, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Кроме того, она сотрудничала с такими известными модными домами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.