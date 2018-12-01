Лекси Лу с бюстом 8-го размера стала успешной плюс-сайз моделью



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Плюс-сайз модель Лекси Лу доказала, что пышное тело не может быть препятствием на пути к достижении вашей мечты

В подростковом возрасте Лекси Лу стеснялась своего пышного и привлекательного тела. А после того, как над ней начали насмехаться за то, что у нее довольно большой размер бюстгальтера, она и вовсе задумывала об операции по уменьшению бюста.

«Надо мной издевались в средней школе из-за моего пышного тела, и я сильно страдала. В 14 лет я даже бросила школу и легла на реабилитацию – в психиатрическое учреждение для молодежи. При постоянных консультациях с врачом и лечении я смогла двигаться вперед и даже окончила школу на домашнем обучении», - рассказала девушка.

В колледже ситуация улучшилась, но Лекси все равно знала, что она больше других девушек. Даже после операции по уменьшению размера бюста Лу страдала от неуверенности в себе.

Англичанку долгое время критиковали и делали в ее адрес язвительные комментарии, пока она не попала на профессиональную фотосъемку в 2014 году. Именно тогда она сделала первый шаг к светлому будущему.

Во время съемки она чувствовала себя восхитительно, и осталась довольна тем, что увидела на фото. После этого она стала уделять внешности особенное внимание, стараясь сделать акцент на своей фигуре в форме песочных часов.

Последнее время девушка носит корсеты, чтобы сделать талию тоньше, а бедра и бюст визуально больше.

Джерело: joinfo.ua