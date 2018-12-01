  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Лекси Лу с бюстом 8-го размера стала успешной плюс-сайз моделью

    • Розсилка
    Лекси Лу с бюстом 8-го размера стала успешной плюс-сайз моделью
    topspiski.com

    Плюс-сайз модель Лекси Лу доказала, что пышное тело не может быть препятствием на пути к достижении вашей мечты

    В подростковом возрасте Лекси Лу стеснялась своего пышного и привлекательного тела. А после того, как над ней начали насмехаться за то, что у нее довольно большой размер бюстгальтера, она и вовсе задумывала об операции по уменьшению бюста.

    «Надо мной издевались в средней школе из-за моего пышного тела, и я сильно страдала. В 14 лет я даже бросила школу и легла на реабилитацию – в психиатрическое учреждение для молодежи. При постоянных консультациях с врачом и лечении я смогла двигаться вперед и даже окончила школу на домашнем обучении», - рассказала девушка.

    В колледже ситуация улучшилась, но Лекси все равно знала, что она больше других девушек. Даже после операции по уменьшению размера бюста Лу страдала от неуверенности в себе.

    Англичанку долгое время критиковали и делали в ее адрес язвительные комментарии, пока она не попала на профессиональную фотосъемку в 2014 году. Именно тогда она сделала первый шаг к светлому будущему.

    Во время съемки она чувствовала себя восхитительно, и осталась довольна тем, что увидела на фото. После этого она стала уделять внешности особенное внимание, стараясь сделать акцент на своей фигуре в форме песочных часов.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com
    topspiski.com

    Последнее время девушка носит корсеты, чтобы сделать талию тоньше, а бедра и бюст визуально больше.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    фотография модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ