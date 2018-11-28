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    Здоровье

    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты

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    Камилла Ноулз - Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Камилла Ноулз

    Девушка научилась ухаживать за собой так, что заболевание отступило

    27-летняя Камилла Ноулз из Манчестера – девушка, внешности которой можно позавидовать. Ровная гладкая кожа, белоснежная улыбка, уверенный взгляд. А еще несколько лет назад она стеснялась выйти на улицу, так как вся кожа была покрыта язвами. Страшная экзема отравляла жизнь девушки. Язвы были на лице, спине, руках, - сообщает The Sun.

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    В какой-то момент девушка решила изменить свою жизнь и добилась успеха. Теперь обо всех кремах, стероидах, лекарствах, которые пациентке назначали врачи, она вспоминает с улыбкой. Ее красота основана на правильном питании, соляных ваннах и спорте.

    Любая проблема в голове, уверена Камилла. Именно эта мысль помогла ей найти верный путь к победе. После сеансов нейролингвистического программирования девушка начала строить свою новую жизнь.

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    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты
    Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты

    Камилла перешла на растительную пищу. Мясо и рыба присутствуют в ее рационе строго дозировано, а вот алкоголя, сахаров, глютена, молочных продуктов нет.

    Девушка признается, что иногда позволяет себе выпить несколько глотков красного вина. Но о здоровом образе жизни не забывает ни на минуту. Спортзал, бассейн и спокойный ночной сон – это основы здоровой жизни.

    В качестве ухода Камилла признает только натуральную косметику, обожает ванны с морской солью и прогулки на открытом воздухе.

    Кстати, плавание в морской воде творит чудеса, делится секретом девушка.

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