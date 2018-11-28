Модель, победившая страшную экзему, поделилась секретами красоты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камилла Ноулз

Девушка научилась ухаживать за собой так, что заболевание отступило

27-летняя Камилла Ноулз из Манчестера – девушка, внешности которой можно позавидовать. Ровная гладкая кожа, белоснежная улыбка, уверенный взгляд. А еще несколько лет назад она стеснялась выйти на улицу, так как вся кожа была покрыта язвами. Страшная экзема отравляла жизнь девушки. Язвы были на лице, спине, руках, - сообщает The Sun.

В какой-то момент девушка решила изменить свою жизнь и добилась успеха. Теперь обо всех кремах, стероидах, лекарствах, которые пациентке назначали врачи, она вспоминает с улыбкой. Ее красота основана на правильном питании, соляных ваннах и спорте.

Любая проблема в голове, уверена Камилла. Именно эта мысль помогла ей найти верный путь к победе. После сеансов нейролингвистического программирования девушка начала строить свою новую жизнь.

Камилла перешла на растительную пищу. Мясо и рыба присутствуют в ее рационе строго дозировано, а вот алкоголя, сахаров, глютена, молочных продуктов нет.

Девушка признается, что иногда позволяет себе выпить несколько глотков красного вина. Но о здоровом образе жизни не забывает ни на минуту. Спортзал, бассейн и спокойный ночной сон – это основы здоровой жизни.

В качестве ухода Камилла признает только натуральную косметику, обожает ванны с морской солью и прогулки на открытом воздухе.

Кстати, плавание в морской воде творит чудеса, делится секретом девушка.

Читайте также: Экс-возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска появилась на красной дорожке в изумрудном платье.