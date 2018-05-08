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    В сеть просочились фото с роскошного отдыха замминистра Парцхаладзе и нардепов Макарьяна и Кошелевой

    Политики провели отдых на вилле, суточная аренда которой составляет $2,2 тыс.
    В начале мая замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе отправился на отдых в Турцию вместе с народными депутатами Аленой Кошелевой и Давидом Макарьяном. Свой отдых они провели в турецком поселке Хисароню (в 35 км от центра городка Мармарис). Один из пользователей Instagram буквально на несколько минут выложил фото, на
    • Сьогодні, 11:43
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    <span>Лев Парцхаладзе (слева), Давид Макарьян (справа) с Аленой Кошелевой в Турции<br /></span>
    Лев Парцхаладзе (слева), Давид Макарьян (справа) с Аленой Кошелевой в Турции

    Политики провели отдых на вилле, суточная аренда которой составляет $2,2 тыс.

    В начале мая замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе отправился на отдых в Турцию вместе с народными депутатами Аленой Кошелевой и Давидом Макарьяном.

    Свой отдых они провели в турецком поселке Хисароню (в 35 км от центра городка Мармарис). Один из пользователей Instagram буквально на несколько минут выложил фото, на котором встречаются Парцхаладзе, Кошелева и Макарьян. Практически сразу после этого фото было удалено, но журналисты успели сохранить публикацию.

    Фото было сделано в стейк-хаузе известнейшего отеля в Турции - D Maris Bay. Эта гостиница расположена в окружении соснового леса и гор. Самый обычный двухместный номер здесь стоит от $340 в сутки. Гостиница состоит из одного восьмиэтажного здания и одной виллы.

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    На официальном сайте комплекса указано, что на вилле может разместиться четыре человека. Там есть гостиная, зона столовой с обеденным столом на восемь персон, кухня, две спальни, три ванные комнаты, сауна, турецкая баня, собственный бассейн 80 кв.м. и собственный сад 454 кв.м.

    Суточная аренда такой виллы составляет $2281.

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    Кроме того, в собственности отеля состоит две яхты – моторная Azimut 55, и выполненная по специальному заказу 30-метровая деревянная парусная яхта Pasa – обе яхты сдаются в аренду гостям отеля. Также можно совершить полет по красивейшей заповедной зоне полуострова Датча и увидеть местные достопримечательности на частном вертолете отеля.

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    Кошелева и Макарьян

    Благодаря этому снимку журналисты поставили точку в своих догадках о предполагаемом романе Алены Кошелевой из РП и Давида Макарьяна из БПП.

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    Джерело: Страна.ua

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