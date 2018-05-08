Напомним, что Кирстен и Джесси долго держали отношения в тайне и впервые появились вместе на публике в мае 2016 года. А в январе 2017 года Кирстен показала обручальное кольцо на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс. Ранее звезда заявляла, что они с возлюбленным планировали пожениться этой весной, но судя по всему из-за рождения малыша придется немного повременить.