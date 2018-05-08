Зарубежное издание People сообщило, что Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями

В минувшие выходные у пары родился мальчик. По словам источника, мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Правда пока что ни актриса, ни ее представители не прокомментировали новость. О беременности Кирстен Данст заговорили в декабре прошлого года. Долгое время актриса скрывала положение,



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Кирстен Данст

Зарубежное издание People сообщило, что Кирстен Данст и Джесси Племонс впервые стали родителями

В минувшие выходные у пары родился мальчик. По словам источника, мама и малыш чувствуют себя прекрасно. Правда пока что ни актриса, ни ее представители не прокомментировали новость.

О беременности Кирстен Данст заговорили в декабре прошлого года. Долгое время актриса скрывала положение, но в январе подтвердила слухи, приняв участие в в фотосессии для лукбука осенне-зимней коллекции 2018 марки Rodarte и показав округлившийся живот.

Напомним, что Кирстен и Джесси долго держали отношения в тайне и впервые появились вместе на публике в мае 2016 года. А в январе 2017 года Кирстен показала обручальное кольцо на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс. Ранее звезда заявляла, что они с возлюбленным планировали пожениться этой весной, но судя по всему из-за рождения малыша придется немного повременить.

Джерело: graziamagazine.ru