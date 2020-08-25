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    Модные эксперты назвали самые популярные купальники 2020 года

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    Модные эксперты назвали самые популярные купальники 2020 года

    Трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта

    Эксперты моды назвали модели купальников, которые стали самыми популярными за лето 2020 года среди модных блогеров, манекенщиц и знаменитостей. Соответствующий материал публикует Daily Star.

    Так, например, трендами стали бикини Bowkini, верхняя часть которых выполнена в виде банта. В подобных комплектах бренда Oh Polly позировали модели Дизая Шлотц (Desiree Schlotz), Тарша Оларте (Tarsha Olarte) и Анастасия Нова (Anastasia Nova).

    Востребованными стали также белые купальники той же марки, похожие на медицинскую маску для лица. Дизайн топа от комплекта Make A Splash стоимостью 40 фунтов стерлингов представляет собой два прямоугольных куска ткани, соединенных между собой тонкими ремешками. При этом изделие оголяет часть груди. Например, в нем сфотографировалась модель китайско-итальянского происхождения Адель Грисони (Adele Grisoni).

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    Модные эксперты назвали самые популярные купальники 2020 года
    Модные эксперты назвали самые популярные купальники 2020 года
    Модные эксперты назвали самые популярные купальники 2020 года

    Большим спросом также пользовались купальные костюмы с принтом тай-дай. Звезда популярного реалити-шоу Love Island Элли Браун (Ellie Brown) сфотографировалась в бикини синего цвета с упомянутым стилем окрашивания. Другая телезвезда, Зара Макдермотт (Zara McDermott), поделилась в соцсетях снимком в комплекте розового цвета с плавками с высокой посадкой.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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