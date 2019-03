Концертный Киев в марте: топ-10 событий, которые стоит посетить



Фото: unsplash / @seththr

Первый месяц весны насыщен музыкальными событиями на любой вкус

В то время, когда весеннее солнце так и манит отложить все дела в сторону и насладиться его теплыми лучами, советуем прислушаться к своим желаниям и больше времени уделить отдыху. А чтобы он прошел интересно, мы подготовили для вас Топ-10 событий. Найдите событие для души, чтобы разнообразить свой отдых.

Концерт Alessandro Safina

Когда: 6 марта, 19: 00-21: 00

Где: Дворец Украина, ул.Большая Васильковская, 103

Круг музыкальных вкусов самого певца весьма широк - он увлекается группами U2, Genesis, Depeche Mode и Clash, а его кумир - легендарный Энрико Карузо.

Исполняя классические арии, артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки».

Именно благодаря экспериментальному сочетанию двух жанров - классического и популярного, музыканту удалось создать собственный стиль, который он сам определил, как «оперный рок»

Women's day party fifty

Когда 7 марта, с 22:00

Где: FIFTY, ул. Антоновича 50

Есть в году такое светлое, весеннее, замечательный праздник - Международный женский день! Для некоторых мужчин – это единственный день, когда они напоминают своим женщинам, что они им дорогие и любимые!

Все мужчины будут радовать вас вниманием и не только! Цветы, сюрпризы и незабываемые ощущения в клубе - это и есть рецепт идеального вечера 8 марта!

Вы встретите 8 марта неожиданно и почувствуете сладость этой ночью. Вас ждет цветочная фотозона, чтобы фотографы зафиксировали только лучшие моменты!

Для обеспечения максимального комфорта и безопасности клиентов в клубе действует face control & dress code.

Aniko Dolidze Big Band с программой «Леди Эпохи биг-бэнд»

Когда: 8 марта, с 20:00

Где: Caribbean Club Concert-Hall, ул. Симона Петлюры, 4

8 марта волшебная Анико Долизде и коллектив виртуозных музыкантов погрузят гостей в изысканную эпоху свинга - яркую, виртуозную и мелодичную.

На концерте прозвучат песни мощных вокалисток прошлого века: Джулии Фрэнсис Лангфорд, Пэт Фрайдей, The Andrews Sisters, Джун Кристи, Хелен О'Коннелл, The Clark Sisters и других.

Этот концерт - экскурсия в мир настоящего искусства и лучший музыкальный подарок прекрасным женщинам!

Dream Town 1 часть

Когда: 8 марта, 18: 00-20: 00

Где: Оболонская набережная, 1

Она не может удержаться от оваций! В то время, когда на сцене самый поющий «Холостяк» страны Rozhden, дуэт Edgar & Emma и новая звезда - Kuptsova. Приходи с половинкой и тебе не уйти от благодарности.

Dream Town 2 часть

Когда: 8 марта, 18: 00-22: 00

Где: Оболонская набережная, 1

В День всех женщин ТРЦ Dream Town предоставляет выбор для лучшего отдыха!

Приходи к 2 части и наслаждайся драйвовым концертом звезды сериала «Школа» Андрея Бойко и группы Mountain Breeze.

Ведущая вечера невероятная ТАТА!

Спектакль-променад Dialogy

Когда: 5, 7, 12 марта, 20: 30-21: 00

Где: ул. Михаила Грушевского, 1

В помещении Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого стартует новый сезон постановок от команды U! ZAHVATI - «DIALOGY», ставший первым украинским иммерсивным спектаклем.

В этом спектакле каждый зритель может стать героем. Вместе с актерами гости будут исследовать пространство библиотеки и проживать собственную историю в рамках сюжета.

The Bohemians «Night of queen»

Когда: 17 марта, с 19:00

Где: Сaribbean Club

В программе шоу известные хиты сборки Greatest Hits, I и II.

Программа шоу будет состоять из 2 частей.

Первая - культовое выступление группы Queen на стадионе «Уэмбли» в 1986

The Bohemians ворвутся на сцену под звуки песен One Vision и A Kind of Magic. Будут представлены все хиты, от ранних фортепианных и гармонично тяжелых шедевров Killer Queen и Do not Stop Me Now, до более поздних запоминающихся поп-гимнов восьмидесятых.

Ночь в театре

Когда: 19 марта, 22: 00-23: 30

Где: театр Оперетты, Большая Васильковская 53/3

Когда стихнет шум оваций и погаснет свет - дверь оперетты впервые остаются открытыми, а тайны оживут лишь для самых смелых зрителей.

Загадочная спектакль-променад ночным театром, который подарит уникальную возможность попасть за кулисы сценического пространства и актерской судьбы, пережить захватывающие творческие коллизии, познакомиться с другой, необычной, но всегда впечатляющей Национальной опереттой и стать частью ее особой истории. Или даже новой тайны ...

Light souls от Quartet Dekru

Когда: 23 марта, 20: 00-21: 30

Где: Конгресс холл President hotel, вул.Госпитальна, 12

«Слова полные правды и лжи, они обманывают, вдохновляют, ранят, доводят до отчаяния и объясняют основы жизни, но все заканчивается молчанием. Вот здесь и начинается искусство пантомимы, поскольку оно вне слов». Так Марсель Марсом описывал жанр, которому посвятил жизнь. Присоединитесь и вы к искусству молчания - чистого, светлого, душевного.

Octave One (Live) - True Music

Когда: 30 марта

Где: секретная локация

Octave One - это культовая техно-группа, основанная Ленни и Лоуренсом Берден. Они дебютировали в конце 80-х успешным треком I Believe, который до сих пор считается классикой и олицетворением детройтского техно. Лайвы Octave One - это необычное электронное шоу, в рамках которого сочетается фанк, техно, хаус и симфонические ритмы. Где состоится концерт, организаторы не объявляют, поэтому подписывайся на ивент, чтобы не упустить.

Как вы видите, первый месяц весны в Киеве обещает быть ярким теплым и музыкальным. А куда пойти - спросите у своего сердца.