Художник нарисовал реалистичный портрет Кевина Харта, и американский актер ответил ему в Twitter



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boredpanda.com

Существует множество талантливых людей, которые создают захватывающие дух произведения искусства, заслуживающие внимания всего мира

Но мир искусства может быть довольно снобистским и непостоянным местом, где, кажется, «правильные» имена привлекают больше внимания, чем по-настоящему талантливые люди.

Именно поэтому особенно приятно узнавать, когда действительно одарённые художники получают признание в мировом масштабе и стремительный старт карьеры благодаря социальным сетям.

Нигерийское искусство находится в самом расцвете, и эта многообразная и динамичная страна рождает немало творческих талантов, которые требуют широкого внимания.

Особую область интереса представляют гиперреалистичные карандашные рисунки, созданные такими талантливыми людьми, как Карим Варис Оламилекан, которые настолько реалистичны, что кажется, будто это фотографии.

Молодой художник Эли Вудуба Юсуф из штата Кадуна, расположенного в северо-центральной части Нигерии, является карандашным волшебником, который может создавать гиперреалистичные портреты с помощью лишь простого карандаша и бумаги.

Недавно он через Twitter обратился к Кевину Харту, своему любимом актеру и комику, в надежде показать ему его удивительно точный портрет.

«Меня зовут Эли Вадуба Юсуф. Я живу в Нигерии, в Кадуне. Я — художник, рисующий простыми карандашами в стиле гиперреализма, который надеется стать таким, как @Harinzeyart). Пожалуйста, ретвитните, чтобы @KevinHart4real увидел это. Спасибо!»

После тысяч ретвитов, сделанных пользователями в надежде привлечь внимание американского актера, он уже просто не мог не увидеть произведение Эли. Кевин Харт был настолько впечатлен очевидным талантом и энтузиазмом молодого художника, что предложил купить эту его картину.

Более того, он поручил Эли написать три портрета своих друзей, таким образом сделав художнику милое публичное портфолио и дав прекрасный старт его карьере.

Джерело: boredpanda.com