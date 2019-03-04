Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях



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Зарисовки талантливой художницы Яояо Ма Ван Ас покорили сеть

Романтика, любовь и заботы - все это основы семейной жизни, без которых совместно пребывание в квартире станет каторгой для мужчины и женщины.

Талантливая художница Яояо Ма Ван Ас порадовала сеть трогательными и душевными рисунками, на которых она излбросила искренние романтические отношения, которые наполнены теплом и заботой.

Предлагаем вам взглянуть на счастливые моменты из жизни влюблённой парочки.

Ранее Scotсh публиковал яркие комиксы о жизни с собакой Джой, автором которых стал художник Эрез Задок.

Джерело: twizz.ru