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    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях

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    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях

    Зарисовки талантливой художницы Яояо Ма Ван Ас покорили сеть

    Романтика, любовь и заботы - все это основы семейной жизни, без которых совместно пребывание в квартире станет каторгой для мужчины и женщины.

    Талантливая художница Яояо Ма Ван Ас порадовала сеть трогательными и душевными рисунками, на которых она излбросила искренние романтические отношения, которые наполнены теплом и заботой.

    Предлагаем вам взглянуть на счастливые моменты из жизни влюблённой парочки.

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    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях
    Забота и любовь: 20 романтических иллюстраций об отношениях

    Ранее Scotсh публиковал яркие комиксы о жизни с собакой Джой, автором которых стал художник Эрез Задок.

    Джерело: twizz.ru

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