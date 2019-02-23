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    Нос-сердечком: очаровательный далматин Уайли покорил Instagram

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    Нос-сердечком: очаровательный далматин Уайли покорил Instagram
    boredpanda.com

    Далматин Уайли явно любит свою хозяйку — и это написано у него на морде. А точнее на носу

    Прелестный далматин Уайли стал широко известен в Интернете в прошлом году благодаря своему уникальному окрасу, образующему вместе с носом форму сердечка, и его 117 тыс. подписчиков в Instagram не могут наглядеться на это очарование. 

    Его человеческая мама, 26-летняя Лекси Смит, описывает своего питомца как «25 килограммов глупой, неуклюжей, нахальной, голодной, любопытной, сумасшедшей, дикой, счастливой любви». 

    «Никакие фотографии не могут в полной мере запечатлеть всю его милоту и очарование, и все, что он для меня значит. Он — мой самый лучший друг!»

    Как только он приехал в свой новый дом, он сразу же привлек повышенное внимание всех членов своей новой семьи, потому что одно из его пятен было совершенно уникальным: пятно вокруг носа щенка повторяет форму сердца.

    Сначала владелеца Уайли не был уверена, что с возрастом это пятно сохранит свою форму, но у этого очаровательного песика на носу все еще красуется сердечко. 

    Именно из-за этого в Уайли сразу же влюбляются все, кто его видит. Но дружелюбной собаке это даже в радость. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    По словам хозяев, с ним невозможно выйти не прогулку без чрезмерного внимания со стороны окружающих, но Уайли это как раз и нравится. Он очень милый и знает об этом.

    Джерело: boredpanda.com

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