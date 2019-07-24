Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: скандалист, предатель, русофил



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24 июля Борис Джонсон официально станет новым премьер-министром Великобритании. Рассказываем, что нужно знать о преемнике Терезы Мэй и почему мало кто рад видеть его на руководящем посту

Борис Джонсон сменит на посту премьер-министра страны Терезу Мэй. 24 июля Мэй проведет свое последнее заседание, после которого королева Елизавета II примет ее отставку и попросит Джонсона сформировать новое правительство. А в Сети уже начался настоящий бунт. «Сначала Трамп, теперь Джонсон? Скажите, что это шутка», — пишут пользователи.

Британские журналисты называют Бориса «шоуменом, комиком, интеллектуалом и мошенником». И не зря, ведь запоминается он не подвигами на политической арене, а своими выходками. Хотя бэкграунд у Джонсона неслабый: отец занимался политикой и журналистикой, дед защищал права человека в Европейской комиссии, а прадед служил министром иностранных дел в Османской империи. А вот сам Борис больше любил показать характер, а не заниматься политической работой.

С 2008 по 2016 годы Борис Джонсон занимал должность мэра Лондона. Следующие два года он возглавлял Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Теперь же готовится встать во главе правительства Великобритании. Подобная перспектива вызывает скепсис, а то и откровенный страх у многих экспертов.

В британской прессе была предана огласке история, произошедшая с политиком еще когда он еще учился. Во время одной из вечеринок их студенческого братства Джонсон якобы вложил свой половой орган в пасть отрубленной голове свиньи. Впрочем, это не самая необычная сексуальная практика, с которой мог столкнуться политик во время пребывания в закрытом учебном заведении Великобритании, отмечали осведомленные эксперты.

В очередной же скандал с ложью, причем неприкрытой и публичной, Борис Джонсон умудрился попасть не так давно. Еще будучи министром иностранных дел Великобритании он во всеуслышание объявил, что у спецслужб страны есть неопровержимые доказательства российского происхождения отравляющего вещества, от которого в городе Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На это заявление ведомству пришлось давать официальное опровержение.

Джонсона называют ловеласом, да и сам он не скрывает, что любит красивых и умных женщин. Что уж тут говорить, если он женился второй раз через 12 дней после развода с первой супругой Аллегрой Оуэн — они познакомились во время учебы в университете, поженились в 1987 году и развелись в 1993-м. Невеста Джонсона, юрист Марина Уилер, между прочим, была уже глубоко беременна. В этом браке, кстати, у Бориса и Марины родилось четверо детей.

В арсенале Бориса также бесформенная прическа, вечно мятые пиджаки, удивительная непунктуальность и любовь к России.