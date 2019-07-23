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    Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф празднует юбилей

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    Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф празднует юбилей
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    Сегодня известный британский актер и исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей: ему исполняется 30 лет

    Дэниел Рэдклифф – один из самых богатых и высокооплачиваемых актеров Великобритании. Дэниел завоевал популярность, сыграв Гарри Поттера в одноименной серии фильмов. Картины о мальчике-волшебнике стали блокбастерами по всему миру. Помимо участия в «Поттериане» Дэниел Рэдклифф начал играть в театре, а после завершения съемок в фильмах о школе волшебства продолжил актерскую карьеру.

    Недоброжелатели верили, что Рэдклифф останется актером одной роли, но Дэниел начал получать предложения сняться в совершенно разноплановых проектах: артхаусных фильмах, боевиках, биографиях, фэнтези, мистике и мелодрамах, которые молодой актер с удовольствием принимал. Сегодня творческая биография Дэниела Рэдклиффа насчитывает три десятка проектов.

    Дэниел Джейкоб Рэдклифф родился 23 июля 1989 года в Лондоне, западной его части под названием Фулхем. Дэниел рос в семье агента по кастингу Марсии Джейкобсон и литературного агента Джорджа Рэдклиффа. Мать имеет еврейские корни, а отец - выходец из Северной Ирландии, протестант. Родители решили, что не будут воспитывать сына в религиозном ключе.

    Об актерской карьере Рэдклифф мечтал еще со школы, когда впервые сыграл роль обезьяны. Из-за съемок в «Гарри Поттере» актеру, в конце концов, пришлось уйти из школы, так как завидовавшие одноклассники относились к нему с враждебностью.
    Этот факт только крепче связал жизнь Рэдклиффа с образом волшебника, который не мог найти себе места в мире маглов.

    После 10 лет съемок в «Поттериане» Дэниел встал на скользкую дорогу, пристрастившись к выпивке. Но актер поборол дурную привычку и ушел с головой в новую работу.

    Актер участвует и в общественной деятельности, внося свой вклад в дело борьбы за права геев. Он хотел бы, чтобы в мире было больше терпимости к нетрадиционной любви и меньше самоубийств среди тех, кто столкнулся с ненавистью и неприятием.

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    В свободное время Рэдклифф играет в крикет, слушает панк-рок, предпочитая Sex Pistols и Arctic Monkeys, читает книги. Одной из любимых считает «Мастера и Маргариту» Булгакова.

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