Слава Каминская заинтриговала своих поклонников фото с мужчиной



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Популярная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заинтриговала своих поклонников фото с другим мужчиной

Новый снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

Слава показала фотографию со своего дня рождения, который был 16 июля. На этом фото она счастливая позирует вместе с виртуозным пианистом Евгением Хамарой.

instagram.com/babaslavka

«А это самый гениальный пианист Евгений Хмара, и мы готовим с ним для вас сюрприз. Два гения на один квадратный метр - много? Думаю нет. Если что, я отойду. Женя, спасибо», - написала певица.

В свою очередь Хмара также оставил комментарий под этим фото.

«Слава, благодарю тебя. Впереди много музыки!» - написал музыкант.

Стоит отметить, что Евгений на своей странице в Instagram в день рождения Славы поздравил артистку и выставил фотографию, на которой стоит с виновницей торжества и вокалисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

instagram.com/evgenykhmara

На поздравление Хмары Слава очень эмоционально ответила. «Спасибо, Женя, ты нереальный», - отметила певица.

Джерело: rbc.ua