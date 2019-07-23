Слава Каминская заинтриговала своих поклонников фото с мужчиной
Популярная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заинтриговала своих поклонников фото с другим мужчиной
Новый снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.
Слава показала фотографию со своего дня рождения, который был 16 июля. На этом фото она счастливая позирует вместе с виртуозным пианистом Евгением Хамарой.
instagram.com/babaslavka
«А это самый гениальный пианист Евгений Хмара, и мы готовим с ним для вас сюрприз. Два гения на один квадратный метр - много? Думаю нет. Если что, я отойду. Женя, спасибо», - написала певица.
В свою очередь Хмара также оставил комментарий под этим фото.
«Слава, благодарю тебя. Впереди много музыки!» - написал музыкант.
Стоит отметить, что Евгений на своей странице в Instagram в день рождения Славы поздравил артистку и выставил фотографию, на которой стоит с виновницей торжества и вокалисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.
instagram.com/evgenykhmara
На поздравление Хмары Слава очень эмоционально ответила. «Спасибо, Женя, ты нереальный», - отметила певица.
Джерело: rbc.ua