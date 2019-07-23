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    Слава Каминская заинтриговала своих поклонников фото с мужчиной

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    Слава Каминская заинтриговала своих поклонников фото с мужчиной
    podrobnosti.ua

    Популярная украинская певица Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, заинтриговала своих поклонников фото с другим мужчиной

    Новый снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

    Слава показала фотографию со своего дня рождения, который был 16 июля. На этом фото она счастливая позирует вместе с виртуозным пианистом Евгением Хамарой.

    babaslavka_67379765_493617888081139_7219188326594702867_n

    instagram.com/babaslavka

    «А это самый гениальный пианист Евгений Хмара, и мы готовим с ним для вас сюрприз. Два гения на один квадратный метр - много? Думаю нет. Если что, я отойду. Женя, спасибо», - написала певица.

    В свою очередь Хмара также оставил комментарий под этим фото.

    «Слава, благодарю тебя. Впереди много музыки!» - написал музыкант.

    Стоит отметить, что Евгений на своей странице в Instagram в день рождения Славы поздравил артистку и выставил фотографию, на которой стоит с виновницей торжества и вокалисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

    evgenykhmara_66949471_931921937165065_3884415648664922535_n_01

    instagram.com/evgenykhmara

    На поздравление Хмары Слава очень эмоционально ответила. «Спасибо, Женя, ты нереальный», - отметила певица.

    Джерело: rbc.ua

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