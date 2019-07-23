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    Фото

    Настя Каменских снялась для модного журнала в откровенных нарядах

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    Настя Каменских снялась для модного журнала в откровенных нарядах
    obozrevatel.com

    Украинская певица Настя Каменских не зря каждый день пропадает в тренажерном зале. В новой фотосессии певица продемонстрировала идеальную фигуру

    Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотосессией, проведенной для модного журнала L'officiel Украина. Снимки она выложила в Instagram.

    На черно-белых фотографиях Каменских предстает в трех разных образах. На первом снимке она позирует в лосинах и коротком топе, которые сочетаются в спортивный лук. 

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    Instagram/ kamenskux

    На втором певица, одета в плавки с высокой посадкой и короткий топ, открывающий грудь. Здесь Настя явно хвастается идеальной фигурой. 

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    Instagram/ kamenskux

    На третьей фотографии Настя Каменских позирует в черном сдельном купальнике с вырезом спереди. 

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    Instagram/ kamenskux

    «Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте», - написала певица в описании к одному из снимков. 

    Джерело: strana.ua

    Джерело: strana.ua

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