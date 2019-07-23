Настя Каменских снялась для модного журнала в откровенных нарядах



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obozrevatel.com

Украинская певица Настя Каменских не зря каждый день пропадает в тренажерном зале. В новой фотосессии певица продемонстрировала идеальную фигуру

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотосессией, проведенной для модного журнала L'officiel Украина. Снимки она выложила в Instagram.

На черно-белых фотографиях Каменских предстает в трех разных образах. На первом снимке она позирует в лосинах и коротком топе, которые сочетаются в спортивный лук.

Instagram/ kamenskux

На втором певица, одета в плавки с высокой посадкой и короткий топ, открывающий грудь. Здесь Настя явно хвастается идеальной фигурой.

Instagram/ kamenskux

На третьей фотографии Настя Каменских позирует в черном сдельном купальнике с вырезом спереди.

Instagram/ kamenskux

«Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цель и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте», - написала певица в описании к одному из снимков.

Джерело: strana.ua

Джерело: strana.ua