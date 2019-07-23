Беременная Санта Димопулос готовится к родам в Монако



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32-летняя украинская певица Санта Димопулос не так давно ошарашила и порадовала своих поклонников новостью о том, что она беременна вторым ребенком

С тех пор она с удовольствием делится нежными снимками «в положении», рассказывает, как проходит беременность и высмеивает связанные с ней предрассудки.

Ранее артистка также откровенно объяснила, почему она решила рожать за границей - а именно в Монако. Это связано с тем, что рождение первого сына Даниэля проходило в Киеве и прошло очень тяжело и с ужасным отношением.

Санта уже прилетела на Лазурный берег и поделилась красочным снимком. Певица, которая уже на девятом месяце, позирует на улице в голубом клетчатом платье и солнцезащитных очках, придерживая руками внушительный животик. По словам девушки, ей очень тяжело дается жаркая погода, поэтому она много спит.

instagram.com/santadimopulos

«Пропала с просторов Инстаграм на 4 дня и меня закидали сообщениями! «У вас всё в порядке?«, «Что-то случилось?» и т.д. Случилось. Мне лень. Люблю жару, но не на 34й неделе беременности. Я спала три дня. И смотрела старые фильмы. Пересмотрела всю «Анжелику». Если бы не мама, которая первый раз в этих краях, спала бы и дальше. Посоветуйте интересные места на Лазурном берегу. Может найду что-то новое и для себя! С меня вскоре пост о моих любимых», - поделилась Димопулос.

Подписчики засыпали будущую мамочку советами о том, где и как можно провести время, а также комплиментами, отмечая ее красоту и цветущий внешний вид.

Джерело: rbc.ua

Джерело: rbc.ua