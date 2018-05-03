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    Соблазнительные девушки скопировали супергероев «Мстителей»

    Иллюстратор перерисовал героев блокбастера в стиле аниме
    В связи с выходом на экраны блокбастера «Мстители: Война бесконечности» американский дизайнер перерисовал супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Эти иллюстрации широко разошлись по сети, сообщает «Главком». Девушки изображены в цветах и с элементами одежды, характерными для того или иного супергероя.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 23:16
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    <span>Соколиный глаз</span>
    Соколиный глаз

    Иллюстратор перерисовал героев блокбастера в стиле аниме

    В связи с выходом на экраны блокбастера «Мстители: Война бесконечности» американский дизайнер перерисовал супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Эти иллюстрации широко разошлись по сети, сообщает «Главком».

    Девушки изображены в цветах и с элементами одежды, характерными для того или иного супергероя. Например, хрупкая красотка, которая является вариацией на Тора, держит в руках массивный молот, а женская версия Халка облачена в просторный зеленых балахон.

    Эффектное оружие супергероев дополняется соблазнительными нарядами, которые подчеркивают искусительные формы девушек.

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    на весь екран згорнути
    Халк
    Черная пантера
    Капитан Америка
    Железный человек
    Человек-паук
    Тор
    Соколиный глаз
    Локи
    Звездный лорд
    Гамора
    Реактивный Енот
    Грут
    Дракс Разрушитель
    Ртуть
    Алая Ведьма
    Вижен
    Сокол
    Доктор Стрэндж
    Черная Пантера
    Железный Патриот

    Напомним, «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по сборам в первый у3икенд проката. Картина собрала за премьерный уикенд мировую кассу в $630 млн. Из которых $230 млн – в США.

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