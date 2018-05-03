Соблазнительные девушки скопировали супергероев «Мстителей»

Иллюстратор перерисовал героев блокбастера в стиле аниме

В связи с выходом на экраны блокбастера «Мстители: Война бесконечности» американский дизайнер перерисовал супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Эти иллюстрации широко разошлись по сети, сообщает «Главком». Девушки изображены в цветах и с элементами одежды, характерными для того или иного супергероя.

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соколиный глаз

Иллюстратор перерисовал героев блокбастера в стиле аниме

В связи с выходом на экраны блокбастера «Мстители: Война бесконечности» американский дизайнер перерисовал супергерои киновселенной Marvel в облике аниме-девушек. Эти иллюстрации широко разошлись по сети, сообщает «Главком».

Девушки изображены в цветах и с элементами одежды, характерными для того или иного супергероя. Например, хрупкая красотка, которая является вариацией на Тора, держит в руках массивный молот, а женская версия Халка облачена в просторный зеленых балахон.

Эффектное оружие супергероев дополняется соблазнительными нарядами, которые подчеркивают искусительные формы девушек.

Напомним, «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд по сборам в первый у3икенд проката. Картина собрала за премьерный уикенд мировую кассу в $630 млн. Из которых $230 млн – в США.