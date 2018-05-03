Кейт Бланшетт снялась в изысканной фотосессии и рассказала о домогательствах

Актриса призналась, что является феминисткой, а также поделилась воспоминаниями о приставаниях Вайнштейна

Двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт откровенно рассказала изданию Variety о том, как становилась объектом сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна. Бланшетт призналась, что была разочарована, когда Вайнштейн стал продюсером фильма «Кэрол» (2015), где она сыграла одну из



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Кейт Бланшетт

Актриса призналась, что является феминисткой, а также поделилась воспоминаниями о приставаниях Вайнштейна

Двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт откровенно рассказала изданию Variety о том, как становилась объектом сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна.

Бланшетт призналась, что была разочарована, когда Вайнштейн стал продюсером фильма «Кэрол» (2015), где она сыграла одну из главных ролей. По ее мнению, Вайнштейн не понял и должным образом не поддержал кино об отношениях двух женщин, а раскручивающийся вокруг него скандал сказался на кассовых сборах картины. Вместе с тем, картину ждал «народный» успех после выпуска на интернет-площадках.

«Люди заговаривали со мной в супермаркетах о «Кэрол» больше, чем о каком бы то ни было другом моем фильме», — поделилась Бланшетт.

Когда Кейт Бланшетт спросили о том, домогался ли ее Харви Вайнштейн, которого десятки работниц Голливуда обвиняют в изнасилованиях и харрасменте, она ответила утвердительно, не вдаваясь в детали. Актриса также добавила, что не соглашалась делать то, что он ей предлагал, и надеется, что он окажется в тюрьме.

«Он часто говорил мне, что мы не просто друзья. Но я бы никогда не сделала то, что он предлагал мне сделать. Я заинтересована в том, чтобы Вайнштейн и ему подобные подвергались судебному преследованию. Мы должны установить юридический прецедент», – считает Бланшетт.

«Да, я считаю себя феминисткой», – добавляет артистка, – «Но это простое стремление к равноправию. Речь идет не о строительстве матриархата, хотя, учитывая бесконечные тысячелетия, в течение которых мы трудились под патриархатом, я бы не прочь хоть малейшего кусочка матриархата».

Также актриса рассказала о своей предстоящей работе в качестве президента жюри на 71-ом Каннском кинофестивале, который пройдет с 9 по 20 мая: «Судить творчество своих коллег – это невероятная ответственность. Получение такого приза – важная международная стартовая площадка для фильма. В жюри сидят девять человек, которые пытаются найти баланс и достичь согласия по поводу участников кинопоказа. Я уверена, это будет очень сложная задача. Тем не менее, я не могу дождаться дискуссии. Канны всегда носили многокультурный характер, и моя роль – видеть и оценивать это», – сказала актриса.

Джерело: Новое Время