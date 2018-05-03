  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Кристина Агилера облилась гелем в новом откровенном клипе

    Это первое видео артистки за последние шесть лет
    Американская поп-дива Кристина Агилера порадовала своих поклонников новым откровенным видео на песню Accelerate. В ролике она полностью обнажается. Это первое музыкальное видео 37-летней артистки за последние шесть лет, пишет «Главком». В нем звезда сначала макает язык в молоке, которое затем медленно стекает по ее подбородку. Потом
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 23:49
    • Розсилка
    Кристина Агилера
    Кристина Агилера

    Это первое видео артистки за последние шесть лет

    Американская поп-дива Кристина Агилера порадовала своих поклонников новым откровенным видео на песню Accelerate. В ролике она полностью обнажается. Это первое музыкальное видео 37-летней артистки за последние шесть лет, пишет «Главком».

    В нем звезда сначала макает язык в молоке, которое затем медленно стекает по ее подбородку. Потом Агилера предстает в костюме без нижнего белья. Далее артистка демонстрирует обнаженную грудь, заклеенную скотчем.

    Также в видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем, который она потом медленно облизывает, так же исполнительница облизала и блестки. Видео получилось более чем эротическим.

    Заметим, что песня Accelerate вошла в новый альбом Агилеры Liberation, который увидит свет 15 июня.

    Кадры видеоклипа наполнены эротическим подтекстом, который наверняка будут как одобрять поклонники, так и осуждать. Скандальная слава обеспечила этому клипу больше 260 тыс. просмотров всего за несколько часов с момента публикации.

    Читайте также: Надя Дорофеева снялась в дерзкой фотосессии для глянца.
    Читайте також
    актриса самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ