Кристина Агилера облилась гелем в новом откровенном клипе

Это первое видео артистки за последние шесть лет

Американская поп-дива Кристина Агилера порадовала своих поклонников новым откровенным видео на песню Accelerate. В ролике она полностью обнажается. Это первое музыкальное видео 37-летней артистки за последние шесть лет, пишет «Главком». В нем звезда сначала макает язык в молоке, которое затем медленно стекает по ее подбородку. Потом

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Кристина Агилера

Это первое видео артистки за последние шесть лет

Американская поп-дива Кристина Агилера порадовала своих поклонников новым откровенным видео на песню Accelerate. В ролике она полностью обнажается. Это первое музыкальное видео 37-летней артистки за последние шесть лет, пишет «Главком».

В нем звезда сначала макает язык в молоке, которое затем медленно стекает по ее подбородку. Потом Агилера предстает в костюме без нижнего белья. Далее артистка демонстрирует обнаженную грудь, заклеенную скотчем.

Также в видео присутствуют кадры, где Кристину обливают гелем, который она потом медленно облизывает, так же исполнительница облизала и блестки. Видео получилось более чем эротическим.

Заметим, что песня Accelerate вошла в новый альбом Агилеры Liberation, который увидит свет 15 июня.

Кадры видеоклипа наполнены эротическим подтекстом, который наверняка будут как одобрять поклонники, так и осуждать. Скандальная слава обеспечила этому клипу больше 260 тыс. просмотров всего за несколько часов с момента публикации.