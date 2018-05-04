Дэдпул появился в новом клипе Селин Дион. Без юмора не обошлось

Трек станет саундтреком ко второй части приключений супергероя

Популярная канадская певица Селин Дион, широко прославившаяся после своей песни для «Титаника», выпустила музыкальное видео на композицию Ashes («Пепел»). Этот сингл стал саундтреком ко второй части супергеройского блокбастера «Дэдпул», пишет «Главком». В клипе главный герой, которого играет Райан

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Дэдпул и Селин Дион

Трек станет саундтреком ко второй части приключений супергероя

Популярная канадская певица Селин Дион, широко прославившаяся после своей песни для «Титаника», выпустила музыкальное видео на композицию Ashes («Пепел»). Этот сингл стал саундтреком ко второй части супергеройского блокбастера «Дэдпул», пишет «Главком».

В клипе главный герой, которого играет Райан Рейнольдс, танцует на каблуках во время выступления Селин перед пустым залом. По словам телеведущей Лары Спенсер, Дэдпул сам написал письмо Селин Дион, предлагая ей стать частью этого проекта. После того, как певица услышала первые 30 секунд песни, она не смогла отказать.

В конце ролика он благодарит Селин Дион за ее пение, но отмечает, что оно слишком хорошее для его фильма: «Это «Дэдпул 2», не «Титаник». Когда певица гневно отвергает предложение спеть похуже и обзывает супергероя человеком-пауком, он сокрушается и говорит, что должен был позвать группу NSYNC.

Премьера фильма «Дэдпул 2» состоится 16 мая.

Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Джош Бролин, ТиДжей Миллер и Морена Баккарин. Режиссер — Дэвид Литч («Джон Уик», «Взрывная блондинка»).