Победители ежегодного подводного фотоконкурса: невероятные снимки



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boredpanda.com

Престижный конкурс подводного фотоискусства, посвященный красотам океана и организованный Underwater Photography Guide, объявил победителей 2018 года

В конкурсе, который проводится вот уже седьмой год, участвовали лучшие фотографы из разных стран, а новые технологии и методы фотосъемки повысили качество снимков на новый уровень, позволив запечатлеть самые невероятные красоты подводного мира.

В конкурсе участвовали представители 70 стран, а победителем был объявлен фотограф из Великобритании Дункан Мюррел (Duncan Murrell) за свою волшебную фотографию, на которой ему удалось поймать трех взрослых особей морских дьяволов (рыба-манта), которые резвились в брачном танце в бухте Хонда на Филлипинах. Мюррел умело использовал мягкий рассеянный свет, подчеркнув плавные движения элегантных гигантов. По словам победителя, ему удалось заснять редко наблюдаемое брачное поведение двух самцов, преследующих одну самку.

Среди других работ на конкурсе были представлены снимки кораблекрушения в Красном море (The Million Hope), тройка дельфинов, самец рыбы-клоуна, оберегающий своих мальков, огромный горбатый кит, сфотографированный сзади, два краба-паука, сидящих друг на друге, и многие другие.

Конкурс включал 16 категорий: «Широкоугольные снимки», «Макросъемка», «Супермакро», «Жизнь морских обитателей», «Портрет», «Холодная вода», «Голожаберные», «Коралловые рифы», «Подводное искусство» и некоторые другие, в основном связанные с технической стороной самой съемки.

Главный приз составил 80 тыс. долларов. Среди других наград — роскошная поездка на яхте «Сокорро Вортекс» (Socorro Vortex), поездки в Индонезию, Палау, на Соломоновы острова и Бали, в Индонезию, а также различные подарочные сертификаты от Bluewater Photo.

Джерело: boredpanda.com