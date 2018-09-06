Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
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Розсилка
54 года исполнилось конкурсу Wildlife Photographer of the Year, в котором принимают участие фотографы дикой природы
Победители этого года будут объявлены 16 октября, а зрителям предоставлена возможность взглянуть на шорт-лист с лучшими снимками дикой природы этого года.
Из работ 100 финалистов выбрано 14 кадров, претендующих на призовые места. Тайны подводной жизни, грациозность больших кошек и развлечения детенышей животных – в работах будущих победителей кроется все очарование дикой фауны, ее порой шокирующие виды и буйство красок.
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Джерело: cameralabs.org