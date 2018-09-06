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    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

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    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

    54 года исполнилось конкурсу Wildlife Photographer of the Year, в котором принимают участие фотографы дикой природы

     Победители этого года будут объявлены 16 октября, а зрителям предоставлена возможность взглянуть на шорт-лист с лучшими снимками дикой природы этого года.

    Из работ 100 финалистов выбрано 14 кадров, претендующих на призовые места. Тайны подводной жизни, грациозность больших кошек и развлечения детенышей животных – в работах будущих победителей кроется все очарование дикой фауны, ее порой шокирующие виды и буйство красок.

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    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018
    Опубликованы лучшие кадры, которые будут бороться за призовые места фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2018

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    Джерело: cameralabs.org

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