Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens



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Разнообразный мир морских глубин в объективе лучших фотографов мира

Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине.

Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море.

Джерело: Культурология