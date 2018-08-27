Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
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Розсилка
Разнообразный мир морских глубин в объективе лучших фотографов мира
Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине.
Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море.
Ведь под водой можно встретить таких существ, о которых и на уроках биологии не рассказывать. Увидеть и ещё раз убедиться в том, насколько прекрасен и разнообразен этот мир.
Джерело: Культурология