  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens

    • Розсилка
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens

    Разнообразный мир морских глубин в объективе лучших фотографов мира

    Люди стремятся в космос, чтобы найти там инопланетную жизнь. И немногие задумываются, что настоящие инопланетяне находятся совсем рядом - в океанской пучине.
    Чтобы с ними познакомиться, достаточно только надеть маску с трубкой (а самым смелым акваланг) и оказаться на море.
    Ведь под водой можно встретить таких существ, о которых и на уроках биологии не рассказывать. Увидеть и ещё раз убедиться в том, насколько прекрасен и разнообразен этот мир.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens
    Под водой: Опубликованы лучшие снимки фотоконкурса Through Your Lens

    Читайте также: Ученые из Израиля доказали, что сексуальные фантазии улучшают отношения


    Джерело: Культурология

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ