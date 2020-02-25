  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)

    • Розсилка
    Переломным моментом в жизни Ден стало тяжелое расставание с бойфрендом - Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Переломным моментом в жизни Ден стало тяжелое расставание с бойфрендом
    Фото: instagram.com/jenatkinuk/

    Сейчас на весах Аткин видит 57 кг и пропагандирует спорт и правильное питание

    26-летняя Джен Аткин из Линкольншира на днях получила официальное звание самой красивой девушки Великобритании: она выиграла в конкурсе «Мисс Великобритания - 2020», несмотря на то, что еще пару лет назад весила 107 килограммов и даже не думала о занятиях спортом. Вот фото из архива девушки:

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)
    Фото: instagram.com/jenatkinuk/

    Переломным моментом в ее жизни стало тяжелое расставание с бойфрендом - девушка отложила чизбургеры с милкшейками и взялась за ЗОЖ. Как признается сама Джен, в первую очередь она боялась остаться одна, так что похудела аж вдвое! Сейчас на весах Аткин видит 57 кг и пропагандирует спорт и правильное питание. Такая мотивация просто не оставила выбора жюри главного британского конкурса красоты и корону вручили именно ей.

     Читайте также: Работа, любовь, семья и отдых Юрия Горбунова. Интервью с самым популярным телеведущим страны

     

    здоровый образ жизни Великобритания питание отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ