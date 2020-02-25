Похудевшая на 50 килограммов британка стала «мисс Великобритания - 2020» (фото)



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Переломным моментом в жизни Ден стало тяжелое расставание с бойфрендом Фото: instagram.com/jenatkinuk/

Сейчас на весах Аткин видит 57 кг и пропагандирует спорт и правильное питание

26-летняя Джен Аткин из Линкольншира на днях получила официальное звание самой красивой девушки Великобритании: она выиграла в конкурсе «Мисс Великобритания - 2020», несмотря на то, что еще пару лет назад весила 107 килограммов и даже не думала о занятиях спортом. Вот фото из архива девушки:

Переломным моментом в ее жизни стало тяжелое расставание с бойфрендом - девушка отложила чизбургеры с милкшейками и взялась за ЗОЖ. Как признается сама Джен, в первую очередь она боялась остаться одна, так что похудела аж вдвое! Сейчас на весах Аткин видит 57 кг и пропагандирует спорт и правильное питание. Такая мотивация просто не оставила выбора жюри главного британского конкурса красоты и корону вручили именно ей.