Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сотрудники приюта очень надеются, что и остальные их подопечные в ближайшем будущем обретут дом и семью

Стаффордширский терьер по кличке Сибил волею случая оказалась в приюте «Все собаки имеют значение» в Лондоне. Сотрудники приюта думали, что с такой собакой будут проблемы, поскольку многие думают, что стафф — это опасная порода, которую тяжело воспитать. Однако Сибил разрушила все стереотипы. Она оказалась невероятно доброй и ласковой собакой, мгновенно покорившей сердца всех сотрудников, а еще — у нее невероятная улыбка, которая привлекла внимание огромного количества людей. Многие из них желали «удочерить» это милое и улыбчивое создание.

Одним из таких желающих был Фрэнки Мерфи, который поспешил в приют, чтобы забрать домой очаровательную собаку-улыбаку. Теперь Сибил наслаждается жизнью в уютном доме, удивляя и радуя новых хозяев своей сообразительностью и добротой.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.