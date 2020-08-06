  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом

    • Розсилка
    Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом

    Сотрудники приюта очень надеются, что и остальные их подопечные в ближайшем будущем обретут дом и семью

    Стаффордширский терьер по кличке Сибил волею случая оказалась в приюте «Все собаки имеют значение» в Лондоне. Сотрудники приюта думали, что с такой собакой будут проблемы, поскольку многие думают, что стафф — это опасная порода, которую тяжело воспитать. Однако Сибил разрушила все стереотипы. Она оказалась невероятно доброй и ласковой собакой, мгновенно покорившей сердца всех сотрудников, а еще — у нее невероятная улыбка, которая привлекла внимание огромного количества людей. Многие из них желали «удочерить» это милое и улыбчивое создание.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом
    Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом
    Потерявшаяся собака очаровала всех своей милой улыбкой и обрела новый дом

    Одним из таких желающих был Фрэнки Мерфи, который поспешил в приют, чтобы забрать домой очаровательную собаку-улыбаку. Теперь Сибил наслаждается жизнью в уютном доме, удивляя и радуя новых хозяев своей сообразительностью и добротой.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

     Читайте также: Фото бедолаг, которые не воспринимали солнце всерьез и поплатились за это
    фотография животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ