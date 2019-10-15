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    Регина Тодоренко показала фигуру в боди (фото)

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    Регина Тодоренко показала фигуру в боди (фото)
    instagram.com/reginatodorenko

    Регина Тодоренко часто привлекает внимание фанатов необычными постами в Instagram

    Недавно знаменитость выставила довольно пикантный черно-белый кадр, позируя лишь в облегающем черном боди с глубоким декольте и коротенькой кожаной косухе. 

    Так, артиска засветила не только стройное тело, но и пожаловалась, что набрала в Италии целых три кило. Стоит отметить, что в солнечной стране Регина ни в чем себе не отказывала и даже съела целый килограмм мороженого.

    «#послеРодов пришла в форму, но после путешествия в Италию снова набрала +3кг. Сегодня увидела новую модель plus-size #victoriassecret и решила , что мне срочно необходимо заняться своей фигурой!!!! . Я восторгаюсь такими людьми , как @ali_tate_cutler , которая выглядит прекрасно, несмотря на свои объемы (все подтянутое и упругое). Мне кажется, именно такими должны быть девчонки , которые топят за #bodypositive!», - поделиллась маслями Тодоренко. 

    Фолловеры не прошли мимо, восхищаясь телом молодой мамы.

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    instagram.com/reginatodorenko
    instagram.com/reginatodorenko
    instagram.com/reginatodorenko
    instagram.com/reginatodorenko

    «Огонь», «Супер», «Красотка», «Божественная», «Красотка», «Прекрасно выглядишь», «Бомба», - пишут фаны.


    Джерело: znaj.ua

    знаменитости фотография модель Instagram
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