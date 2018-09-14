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    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)

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    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)

    Бегает от дому, будто черт от грому

    Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил.

    Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация.

    Уже после соревнований Болт сказал, что чувствует себя «ребенком в кондитерской» после того, как провел в невесомости около четырех минут.

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    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)
    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)
    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)
    Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)

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