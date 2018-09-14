Самый быстрый человек Галактики: Усэйн Болт выиграл забег в невесомости (видео)
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Розсилка
Бегает от дому, будто черт от грому
Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил.
Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация.
Running in Zero Gravity @GHMUMM. #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/5P5CACcLOx— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 12 сентября 2018 г.
Уже после соревнований Болт сказал, что чувствует себя «ребенком в кондитерской» после того, как провел в невесомости около четырех минут.