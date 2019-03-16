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    Сын сделал пончиковую отца популярной с помощью одного поста в Twitter

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    Сын сделал пончиковую отца популярной с помощью одного поста в Twitter
    boredpanda.com

    В американском городе Хьюстон, штат Техас, мужчина открыл новую пончиковую, но к нему никто не пришел

    В США парень опубликовал фото грустного отца в собственной пончиковой. Пост стал вирусным, благодаря чему в заведение стали приходить десятки посетителей.

    Снимок он выложил в Twitter.

    Американец с женой открыли в городе кафе Billy's Donuts. Однако бизнес развивался очень вяло: в заведении почти никогда не было клиентов. Этот факт очень огорчал владельца кафе с пончиками.

    Однажды в гости в заведение зашел сын мужа. Он сделал фото кафе с расстроенным отцом и выложил в Twitter с адресом заведения.

    Неожиданно для всей семьи, пост с историей о Billy's Donuts получил около 250 тыс. ретвитов, больше 500 тыс. лайков и много комментариев с поддержкой. 

    Впоследствии в заведение стали приходить покупатели, мужчина едва успевал обслуживать. Клиенты не только покупали пончики, но и делали фото на память, которое потом с адресом выкладывали в соцсетях.

    После этого парень сделал еще один пост, где показал фото с улыбающимся отцом и поблагодарил всех за то, что откликнулись и не поленились заглянуть в кафе.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Мы ценим вашу любовь и поддержку. Мой папа уже не грустит!», — написал сын владельца.

    Джерело: boredpanda.com

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