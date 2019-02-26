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    Шоу-биз

    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram

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    Ариана Гранде - Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде

    Число ее подписчиков в этой социальной сети превысило 146 миллионов человек.

    В СМИ периодически появляются новости о том, насколько популярны мировые звезды в социальных сетях. Один из последних трендов - сравнивать число подписчиков знаменитостей в Instagram.

    Так, недавно стало известно, что самой популярной женщиной в соцсети стала певица Ариана Гранде. На сегодняшний день количество подписчиков на ее страницу составляет 146,286 миллиона человек. На втором месте по востребованности оказалась Селена Гомес. Разрыв с лидером у нее совсем небольшой – всего девять тысяч подписчиков.

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    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram
    Ариана Гранде стала самой популярной девушкой в Instagram

    А вот среди представителей сильной половины человечества все по-прежнему без изменений. Известный футболист Криштиану Роналду остается бессменным лидером по числу подписчиков.

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    знаменитости певица СМИ шоу-бизнес социальная сеть Instagram
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