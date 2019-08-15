  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских

    • Розсилка
    <p>&nbsp;Настя Каменских</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/kamenskux/</p> - «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских

     Настя Каменских

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Пикантное снимки супруги Потапа вызвали оживленные споры в сети

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вызвала бурю обсуждений вокруг своей персоны. Супруга Потапа поделилась в Инстаграме снимками, на которых соблазнительно позирует в подчеркивающем восхитительные формы певицы белье.

    Поклонники неоднозначно восприняли новый образ любимой певицы и устроили напряженную дискуссию в комментариях под фото. Одни называют певицу развратницей и бесстыдницей, другие – «Черной пантерой».

    1 з 53
    на весь екран згорнути
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    «Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских
    Фото: instagram.com/kamenskux/

    «Ну такое. Уже не удивляет если честно. Откровенных образов уйма», «Трусы еще выше подтяни!», «Просто Насти уже много раздетой. Пора одется в красивые луки!», «Замуж вышла , можно и в трусах показаться», – пишут пользователи соцсети.

     Читайте также: Экс-супруга Потапа с дочерью и жена Монатика соблазнительно позируют на пляже (фото)

     

     

    Настя Каменских
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ