«Трусы еще выше подтяни»: фанаты раскритиковали слишком откровенные фото Насти Каменских



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

Пикантное снимки супруги Потапа вызвали оживленные споры в сети

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменских вызвала бурю обсуждений вокруг своей персоны. Супруга Потапа поделилась в Инстаграме снимками, на которых соблазнительно позирует в подчеркивающем восхитительные формы певицы белье.

Поклонники неоднозначно восприняли новый образ любимой певицы и устроили напряженную дискуссию в комментариях под фото. Одни называют певицу развратницей и бесстыдницей, другие – «Черной пантерой».

«Ну такое. Уже не удивляет если честно. Откровенных образов уйма», «Трусы еще выше подтяни!», «Просто Насти уже много раздетой. Пора одется в красивые луки!», «Замуж вышла , можно и в трусах показаться», – пишут пользователи соцсети.